学者：即便完全放开 中国生育率也未必回升

中国社科院人口与劳动经济研究所副研究员杨舸指出，中国当前生育率下降的核心原因是生育意愿的低迷，即便完全放开生育限制，生育率也未必回升。

据澎湃新闻报道，杨舸近日在《半月谈》（2021年第1期）刊文《生育政策包容性何解？》，谈到了放开人口生育限制问题。

主要研究领域为人口学的杨舸在文章中指出，生育政策的包容性可以解读为均衡性、全面性、长期性和可持续性。人口发展的“均衡性”不仅要求人口自身要素的相互协调，也要求人口与社会、人口与经济、人口与环境、人口与资源之间的相互匹配，这是中国多年人口计划生育施政经验的总结。

杨舸认为，人口政策应是“全面性”的政策，应在经济、社会、文化、产业、资源、环境等国家运转的综合战略中充分考虑与人口相互作用，才能实现人口与外部要素的协同发展。人口变化的“长期性”需要人口政策具有前瞻性的视野，提前预警人口安全问题，及时调整人口政策方向。人口政策的调整需得到充分论证，符合中国经济发展的国情，适应社会主流价值观念，才具有“可持续性”的能动力。

具体来说，杨舸在文章中指出，中国将从“清理不利于维护生育权利的政策条款”“从全生命周期的角度支持家庭发展，拓宽人口政策的覆盖范围”“继续做好优生优育，增强人口素质”“创新人口长期战略，规避人口远期风险”等几个方面调整人口政策，增强生育政策的包容性，规避人口风险。

“当前生育率下降的核心原因是生育意愿的低迷，人们理性生育意愿下的子女数已经低于政策允许的子女数，即便完全放开生育限制，生育率也未必回升。”文章分析认为，“应系统性建立生育友好的制度环境和文化环境，清除在过去控制生育环境中形成的固有思维，修正不合时宜的政策条款，增强公共政策、文化舆论、社会环境对生育更广泛的包容性。”