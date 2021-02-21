华国锋诞辰百周年 北京举行纪念座谈会

纪念前中共领导人华国锋诞辰100周年座谈会，昨天（20日）在北京人民大会堂举行。中共政治局常委、中央书记处书记王沪宁在会上指出，华国锋在粉碎“四人帮”这场关系党和国家命运的斗争中起了决定性作用，“党和人民永远不会忘记他作出的重要贡献”。

中共政治局常委、国务院副总理韩正也出席了这场座谈会。

据新华社报道，王沪宁表示，毛泽东逝世后，华国锋同“四人帮”篡党夺权的阴谋活动进行了坚决斗争，“挽救了党，挽救了中国社会主义事业，推动党和国家事业翻开了新的一页”。

王沪宁随后形容华国锋的一生，“是革命的一生、战斗的一生、全心全意为人民服务的一生”。他并说：“他（华国锋）为党和人民事业作出的重要贡献，将永载史册。”

王沪宁在会上也说，纪念华国锋就是要学习他党性坚定、对党忠诚的政治品格，坚守初心、心系人民的深厚情怀，求真务实、真抓实干的优良作风，光明磊落、清廉自律的高尚品质。

“华国锋同志党性原则强，始终以党的事业为重......在‘文化大革命’的艰难环境中，他坚持‘在党内要讲党性，不能讲派性，不允许在党支部内搞派性’。面对‘四人帮’反革命集团妄图篡党夺权的危险局面，他毅然表示，‘历史把我推到这个位置，我必须不计个人安危，勇敢担当起来’。新时期完成历史转折后，他自觉维护团结，顾全大局，不计较个人得失。”

报道指出，中共政治局委员、中组部部长陈希主持这场座谈会。中共政治局委员、国务院副总理孙春兰，中共政治局委员、中央军委副主席张又侠出席座谈会。

座谈会上，中央党史和文献研究院院长曲青山，国务院副秘书长丁学东，中央军委政治工作部主任助理李军，山西省委常委、常务副省长胡玉亭先后发言。中央党政军群有关部门和北京市、湖南省、山西省的负责人员，华国锋亲属、生前友好、原身边工作人员和家乡代表等参加座谈会。