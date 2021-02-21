港媒：海南副省长毛超峰 掌港“文化央企”

中国中央政府早前据报将在香港组建“文化央企”，提升在港软实力。多名消息人士向《星岛日报》透露，海南省委常委、常务副省长毛超峰将掌舵这家“文化央企”，并担任董事长；原中联办秘书长文宏武则预料担任总经理。

《星岛日报》今天披露，毛超峰将掌舵“文化央企”的消息，新春前后已在香港建制派核心圈子流传，中国大陆一些社交媒体也有传言；有海南官员向《星岛日报》确认，毛超峰已经在去年底离开海南海口，“到香港工作了”。

深圳一名认识毛超峰的人士称，毛超峰已在深圳蛇口设立办公室，负责“文化央企”的筹备工作。报道指出，海南省政府官网“省政府领导”栏目去年12月上旬已经撤去毛超峰资料，不过其副省长一职仍未经省人大常委会会议正式免去。

资料显示，今年56岁的毛超峰，河南柘城人，毕业于北京气象学院，出身民航系统，长期在民航河南省管理局工作，官至局长。2001年步入政坛，历任河南焦作市长、周口市委书记。2011年底，他升任河南省委常委，并在隔年兼任政法委书记。

2012年底，毛超峰转任海南省委常委，之后兼任政法委书记，省政府党组副书记。2015年，他出任海南常务副省长，并参与海南自由贸易港建设，具备政法、经济方面的经验。

毛超峰也是中共十八届中央候补委员。

至于将与毛超峰搭档的文宏武，今年53岁，陕西汉中人。他曾在中国大陆担任电子工业出版社社长。他于2008年赴港工作，担任联合出版集团董事长兼总裁；2018年，出任中联办秘书长。

据《星岛日报》1月报道，知情的香港建制派人士透露，“文化央企”的筹建工作从2019年开始，但因香港爆发反修例抗争而暂停，去年6月《香港国安法》实施后，又重新提上议程。

据了解，“文化央企”将以联合出版集团、《紫荊》杂志社、银都机构等中资机构为基础，业务涉及出版、新闻、影视、文艺等方面。企业的行政级別为副部级。

报道引述消息指出，粤港澳大湾区也将有项目注入“文化央企”，可能也会涉及文化金融。此外，蛇口将有一栋商业大厦也会注入其中，成为“第二总部”；筹建完成之后，将与中旅集团、招商局集团、华润集团并称为香港四大央企。