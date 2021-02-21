王毅：缅军方和政党对国家稳定有重要责任

中国国务委员兼外长王毅表示，缅甸军方和政党都对国家稳定和发展负有重要责任，希望缅甸各方从国家民族的根本和长远利益出发。

据新华社报道，王毅前天（19日）应约同印尼外长蕾特诺通电话，双方重点就缅甸局势交换意见，协调立场。

蕾特诺表示，印尼高度关注缅甸局势。缅甸人民的福祉和安全永远是第一位的。印尼将推动亚细安秉持不干涉内政原则，同缅甸开展建设性接触，赢得缅甸对亚细安的信任和信心，帮助缅甸摆脱困境，继续推进缅甸国内包容性民主进程。印尼等亚细安国家已提议召开非正式外长会，希中国支持，并继续为此发挥建设性作用。

王毅表示，缅甸是中国的友好邻邦，也是亚细安大家庭一员。没有其他国家比中国和亚细安更关心缅甸的局势，更希望缅甸恢复并保持和平稳定。缅甸局势持续动荡，不符合缅甸国家和人民利益，也不符合地区国家共同利益。缅甸军方和政党都对国家稳定和发展负有重要责任，希望缅甸各方从国家民族的根本和长远利益出发，在宪法和法律框架下以和平方式解决出现的问题，继续有序推进国内民主转型进程。

王毅表示，中国支持亚细安以“东盟（亚细安）方式”就缓和缅甸当前事态发挥应有的作用。支持亚细安召开非正式外长会，秉持不干涉内政和协商一致原则尽快与缅甸接触沟通。中国也乐见印尼积极致力于亚细安大家庭的团结合作。中国愿与亚细安开展密切协调，并为推动局势降温发挥建设性作用。