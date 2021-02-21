夏宝龙将就“爱国者治港”作出论述

中国全国港澳研究会将在明天举行视像研讨会，讨论如何在香港落实“爱国者治港”等议题。有消息向港媒透露，中国国务院港澳办主任夏宝龙也将参与研讨会，并就“爱国者治港”作出论述，这也是夏宝龙去年2月入主港澳办后首次公开发表讲话。

《星岛日报》引述消息指出，全国港澳研究会明天将会举行视像研讨会，讨论落实“爱国者治港”、改革香港选举制度等议题，讲者来自中国大陆、香港及澳门，当中更将有重量级人马参与；据报，港澳办主任夏宝龙也将发表讲话，就“爱国者治港”作出论述。

香港2019年出现史无前例的反修例运动，震惊北京，并开始重整主责港澳事务的部门架构和人事。其中，国务院港澳办及香港中联办主任在去年年初分别换人，由夏宝龙及骆惠宁空降。

资料显示，68岁的夏宝龙是天津人，长期在天津工作，早年曾在中学及小学教书、在共青团任职，1980年代起进入天津市地区机关工作，逐年升职，1997年出任天津市副市长，2003年调任中共浙江省委副书记、政法委书记，成为时任省委书记习近平的副手，2012年升任浙江省省长、省委书记，2018年中共十九大之后出任中国全国政协副主席兼秘书长。

另一方面，全国港澳研究会副会长、中山大学粤港澳发展研究院常务副院长何俊志，昨天接受新华社访问时指出，“爱国者治港”本就是“一国两制”的初心之一。

他引述中国已故最高领导人邓小平曾说，“港人治港”有个界线和标准，就是必须由以爱国者为主体的港人来治理香港。但由于存在制度漏洞，极端反中乱港分子有机可乘，“他们以‘瘫痪特区政府’‘夺取管治权’为目的，严重违背‘爱国者治港’原则，他们成为‘治港者’是极其危险的”。

“从世界范围内看，不爱国者想进入体制内成为治国者，基本上是不可能的。即使是当选，一旦被发现不爱国，也会被取消权力。”何俊志指出，绝大多数国家选举都设有候选人资格审查，并设定了一些基本原则确保竞选公职者爱国，但在香港目前体系中，这方面的规范明显不足，为反中乱港分子留下非常大的空间。

何俊志分析，从2014年的“占中”事件以来，香港极端反对派一直在预谋通过各种计划和行动，甚至用独立于中央的方式主导香港政治。他们在反修例抗争后窃取区议会议席，野心更加膨胀，企图全方位争夺香港管治权，一旦得逞，“颜色革命”就会成功，特区宪制秩序就会被颠覆。“这是不能容忍的，也严重违背‘一国两制’。”

何俊志指出，从2019年区议会选举和原定于2020年举行的第七届立法会选举的前期过程看，香港现有选举制度中的确存在不少需要堵塞的漏洞，有一些规则该规定还未规定或有规定贯彻得不彻底，比如公职人员宣誓制度、候选人条件规定、竞选活动规定、当选议员之后的行为规范等，这为“揽炒派”“揽炒”香港提供了机会。

他说：“落实‘爱国者治港’基本的原则，就必然意味着‘反中乱港者出局’。”

何俊志也提到，《基本法》和香港现行与选举有关的法律中，都没有“初选”的制度规定，批评戴耀廷为首的反中乱港分子和反对派政团“民主动力”串通搞所谓“初选”，严重破坏选举公平，扰乱选举管理体制，无视法治要求，“拋开现行法律规定的选举制度另搞一套”。

他认为，所谓“初选”是以非法活动进行选举造势和政治操作，企图误导选民在法定选举中的投票取向。其实质是欺骗、诱导、胁逼部分市民进行政治表态，妄图以此操控立法会选举。

何俊志最后指出，近些年有反中乱港分子包括一些当选议员，主动勾结外部势力，甘当美西方反华势力的代理人，严重威胁国家安全。他认为，美西方反华势力长期插手香港选举事务，重点扶植某些特定代理人与政治团体，不断推动香港社会运动向激进化和“颜色革命”方向演变，对国家主权、安全和发展利益造成严重损害。

“如今，相关行为都在香港国安法的制裁范围内。作为公职人员明目张胆成为美西方的代理人，明显违背‘爱国者治港’的原则，必须接受法律制裁，自然也无资格成为‘治港者’。”