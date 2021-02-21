本月最大规模 11架陆军机昨飞入台防空识別区

台湾国防部昨晚发布消息指出，大陆解放军两架歼10、两架歼16、四架歼轰7、两架轰6K、一架运8反潜机，昨天飞入台湾西南防空识別区（ADIZ）。这也是解放军军机本月以来，规模最大的一次行动。

台湾国防部也透过官网指出，这是解放军的海空联合演训，国防部全程掌握；台湾空军除了派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离，也部署防空导弹追踪监控。

根据台湾国防部2月发布的动态，1日、5日、15日、16日为一架运8反潜机飞入台防空识別区；2日、6日、18日为一架运8技术侦察机；4日为一架运8技侦机、一架运8电子侦察机；13日为一架运8反潜机、一架运8技侦机；7日为两架运8反潜机；8日为两架歼16战机；17日是两架运8技侦机；19日为四架歼16战机、四架歼轰7战机、一架运9通信对抗机。

根据1月的动态，最受瞩目者为23日，分別是一架运8反潜机、八架轰6K、四架歼16；以及24日两架运8反潜机、两架Su-30战机、四架歼16战机、六架歼10战机、一架运8技侦机，为今年目前规模最大的一次行动。

美国拜登政府1月20日上任不久，台海局势就出现升温迹象，中美军事角力也似乎升级。

美国国务院当地时间1月23日发声明，敦促北京“停止对台在军事、外交及经济上的施压”，应与“台湾的民选代表进行建设性对话”，并重申美国对台承诺“坚若磐石”，美国将“继续协助台湾保持足够的自卫能力”。

美国国务院还说，美“将与朋友和盟友站在一起，促进我们在印太地区的共同繁荣、安全与价值观，其中包括加深与民主台湾的联系”。台湾外交部对此表示，感谢拜登政府在上任之初就展现对台湾的支持。