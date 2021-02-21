青岛老人拆迁现场向特勤要水喝被打伤

山东青岛城阳区一56岁居民孙某娟向记者反映，她路过一拆迁现场时，向维持秩序的街道特勤要水喝，结果发生争执，她和家人被殴打。目前，她尚未收到道歉和赔偿，警方已立案但未见调查结果。

据九派新闻报道，孙某娟家人向市长信箱反映此事。市长信箱答复称，此案正在进一步侦办中。市长信箱也证实，2020年10月13日，城阳区法院在棘洪滩街道沈家庄组织强拆，棘洪滩街道特勤在现场维持秩序，在此过程中，孙某娟骑电动三轮车经过特勤一执勤路口时，向执勤特勤索要一瓶水喝，后双方因此发生矛盾，并发生打架行为。

孙某娟说，事发当天上午，她收拾出一堆废品，打算拿出去卖掉。她骑着一辆三轮电动车没走多远，就被七名穿着黑色制服的特勤拦下，对方告诉她不能过去。她称，自己看见对方提着一包矿泉水，想要一瓶水，却被拒绝，并遭到殴打。她打电话将丈夫魏某邦喊来，没想到丈夫也遭到了殴打。

沈家庄社区党支部书记沈云厚称，他们二人确实在拆迁现场被打伤。他说：“现场拉了警戒线，她非要过去，本身也有怨气，骂骂咧咧的，单纯是为了一口水的话，不可能出现这个事，具体原因我不太清楚，我不在现场，隔了四五米远”。

根据孙某娟一方提供的监控录像，13日上午10点43分，五名穿着黑色制服的特勤守在路口，孙某娟骑着电动三轮车经过时，又有两名穿着同样制服的特勤迎面而来，并将她拦下。监控画面中，一名特勤走到孙某娟面前，并用手拍了她头上戴着的安全帽。孙某娟下车，推搡那名特勤。随后另外几人围过来，将孙某娟推倒在地，在她爬起来之后，又多次击打她的腹部，将她再次推倒。

两分钟后，孙某娟的丈夫魏某邦拿着铁锹赶到，刚一靠近，他就被按倒在地，铁锹被一人抢走后扔开。随后，特勤又将二人推倒，数次用脚踢踹。魏某邦的妹夫赶到后也遭到了推搡。在更多人赶到现场后，孙某娟经人搀扶离开。

根据孙某娟家人提供的医院11月17日及12月3日的CT报告单，孙某娟左第三肋骨骨折，魏某邦右侧第九肋骨骨折、L3右侧横突骨折。沈云厚说，事发之前不久，木匠魏某邦曾在干活时“从架子上摔下来”，“我们要看医院拍的片子，他们也不给我们看，我们也不知道他之前受伤的情况是怎么样”。

魏某邦则告诉记者，事发前他的确在干活时不小心把腰扭伤，但并没有骨折，在家休养了一周就基本痊愈了。由于时间比较久远，扭伤时诊断书已经找不到了。据市长信箱答复内容，警方组织孙某娟和魏某邦进行法医鉴定，经鉴定，孙某娟所受之损伤属轻微伤，魏某邦之所受损伤属轻伤二级。

青岛市公安局城阳分局于2020年12月2日立案。立案通知书显示，警方认为该案“符合立刑事案件标准”。沈云厚告诉记者，事发后他曾带着1万元去看望，希望能够调解两方的矛盾，但对方提出的赔偿太高，“他们要60万（人民币，下同，12.26万新元）或者一套房”。

对此，魏某邦称，最开始他们确实提出过这样的诉求，但现在夫妻要求的赔偿是36万，“书记的意思是五六万，最多七八万”。目前，他们尚未收到赔偿和道歉。