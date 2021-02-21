张建宗：首批中国国产疫苗为港注入强心针

香港特区政府政务司司长张建宗21日表示，在中国中央政府的全力支持及科兴的积极配合下，首批约100万剂中国国产科兴疫苗19日由北京顺利运抵香港，为香港注入一剂强心针。

据中新社报道，张建宗当天在网志中表示，中国中央政府高度重视香港疫情，首批国产疫苗不仅巩固香港防控疫情的工作，亦有助香港经济早日复苏，市民恢复正常生活，以及香港与内地人员恢复正常往来。

他指出，五个优先接种组别的市民可预约由26日起在五间社区疫苗接种中心和医院管理局辖下18间普通科门诊诊所接种科兴疫苗。1200多位私家医生的超过1500间诊所，预计在三月中旬前开始为市民接种科兴疫苗。另外，德国生产的复必泰（BioNTech）疫苗的第一批100万剂预期于2月底前抵港，届时市民可在24间专门接种该款疫苗的社区疫苗接种中心进行接种。

他提及，在疫情缓和、疫苗抵港之时，市民切勿松懈，要严格遵守政府的防疫措施、保持个人卫生和防疫意识。截至20日晚上，“安心出行”移动应用程式的累计下载数字已超过233万，较上周网志的70万激增超过两倍，令人鼓舞。

张建宗说，每位香港市民都不希望第五波疫情出现。正因如此，越多市民接种疫苗，就会大大减低疫症在社区暴发的机会，让香港早日走出疫情阴霾。他呼吁市民护己护人，携手抗疫，积极接种疫苗。