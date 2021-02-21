中国电竞从业者可评高级技师职称

中国人社部官网近日首次颁布了电子竞技员国家职业技能标准，其中规定电子竞技员最高可以参评高级技师。

据北京青年报报道，在这份标准中，电子竞技员的职业定义为从事不同类型电子竞技项目比赛、陪练、体验及活动表演的人员。该标准将电子竞技员划分为五个职业技能等级，分别是五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师，一级为最高，并规划了每一等级应具备的职业技能。

据标准主要制定方中国文化管理协会电竞新闻中心主任王冬妍介绍：“这个标准不是强制执行的，它对人才市场起到的是指导性作用，电子竞技员自愿参加职业技能考试，考取相关等级证书。其中，针对从业者的技能培训、如何申报、如何考试等工作正在加紧筹划中，届时人社部将及时向社会公布。”

报告显示，疫情期间，中国电竞产业整体逆势上升，用户数量将突破5亿人，女性和45岁以上人群占比增速提升。

人社部公开数据显示，中国正在运营的电子竞技战队（含俱乐部）有5000余家，电子竞技职业选手约10万人，电子竞技员的整体从业规模超过50万人，主要分布在全国一二三线等众多城市。

尽管如此，据不完全统计，目前只有不到15%的电子竞技岗位能满足专业人员需求，人才缺口巨大。预计未来五年，中国电竞行业仍将面临200万人才需求。