专家不建议中国用户在Clubhouse进行敏感对话

Clubhouse在中国被禁，但仍有不少海外中国用户和网民通过VPN在聊天室里畅所欲言。有专家警告中国网民，Clubhouse的加密方式仍可能导致数据传输被第三方截取，如果担心“因言获罪”，在聊天室畅谈敏感话题需谨慎。

据美国之音报道，斯坦福大学网络观测平台（Stanford Internet Observatory）主任、面簿公司前首席安全官斯塔莫斯（Alex Stamos）在推特上说，研究人员发现中国科技公司的服务器被用于处理Clubhouse的用户语音交谈数据，这不只限于中国用户，也涉及美国用户。

他说：“目前，对于那些可能因为中国的安全服务陷入不利处境的个人，我不建议他们用Clubhouse进行敏感的对话。”

斯坦福大学网络观测平台此前发布调查报告说，位于上海的实时音视频互动技术公司声网（Agora）为Clubhouse提供技术支持。斯塔莫斯说，声网的服务是Clubhouse功能运行的根本。

他对此指出，在美国和中国基础设施之间“建立逻辑上和技术上的控制”十分困难。

斯坦福网络观测平台认定，Clubhouse的用户以及聊天室的ID都是用未加密的手段明文传输，同时声网公司很有可能有访问用户语音原始数据的权限，并且有可能把这些权限转让给政府机构。

网络安全与隐私专家、计算机安全技术公司Avast美国分部全球威胁通讯部门高级总监巴德（Christopher Budd）指出，Clubhouse的功能设计本身并没有强调语音数据的全程保密。

巴德对美国之音说：“Clubhouse没有对外宣称提供端到端加密，因此，这首先就意味着数据可能会在传输过程中被截获，即使他们说他们不记录也不保存信息，但在他们实施端到端加密之前，信息截获始终是一个风险。”

巴德说，这不代表Clubhouse的安全性存在缺陷。他强调，在通讯交流中，“做什么事都要用对合适的工具”。他说：“Clubhouse是一个社交媒体工具。他们在安全、隐私和安全设施方面做得很好。但它仍然只是一个社交媒体工具。所以如果你是一个持不同政见者，或者你是一个国家政府的活动有合理担忧的人，它的设计不是为了让你能抵御住这种潜在的敌对意图。”

巴德建议：“不要用Cluehouse这类的工具来进行非常敏感的对话。如果要进行那样的对话，你需要的是端到端加密的工具，例如Signal。”

但斯坦福大学的调查发现，Clubhouse聊天室的元数据（Metadata）曾经被传送到位于中国的声网的后台服务器中；同时，语音文件也被传输到由中国公司管理的服务器，而后通过“任播”（Anycast）的数据传输方式发布到全世界。

斯坦福大学网络观测平台说，Clubhouse聊天室中的用户ID、聊天室ID可能以纯文本的格式传输，很容易被拦截，监听者可以轻松地查看到谁与谁在聊天，这对于中国的用户来说是“令人不安”的。

除声网之外，斯坦福大学网络观测平台主任斯塔莫斯在推特上也发文透露，他的研究还发现了Clubhouse可能还使用了一个名为“GUANGZHOU ENJOY_VC COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.”的服务器，这指向了广州朗桥维视通信技术有限公司。

朗桥维视的官方网站说，该公司创始于2013年，以基于Web RTC通信技术为核心，提供全平台互通的实时音视频互动服务。公司香港官网还说，向全球提供分布式互联网数据中心（IDC）服务，以广州为中国境内核心节点、以香港为境外核心节点，在韩国、东南亚、欧洲和美洲多个国家有IDC和互联专线。

报道指出，斯坦福大学的研究人员说，如果中国政府通过声网获取用户数据，中国的Clubhouse用户可能会面临麻烦。但他们也指出，中国政府很可能无需借助Clubhouse或声网即可访问中国用户的数据或元数据，拥有潜在获取数据的途径也不等于中国政府实际获取了数据。

美国前高级情报官员、中国情报事务专家尼古拉斯·埃菲迪米亚德斯（Nicholas Eftimiades）告诉美国之音，虽然有时难以判定中国科技公司与中国政府的实际联系，但真正的问题在于，如果有中国政府想要的、有价值的数据，没有中国公司可以拒绝交出这些数据，这在2017年开始实施的《网络安全法》就有了明文规定。

“特别是如果他们在中国经营，他们别无选择。因此，这里的实际相互关系在于，这些公司收集什么数据以及这些数据是否对中共有用。”埃菲迪米亚德斯说：“我们已经看到这扩展涉及到许多不同类型的数据，从医疗数据，人事信息，财务信息，到人际网络联系和个人联系等等，这是中国政府希望收集的一批相当广泛的数据。”