民调：国民党网络声量居第一

舆情民调网站“声量看政治”在面簿专业分析说，近两个月台湾六大政党的声量趋势，发现国民党声量位居第一，从莱猪、罢免到疫苗、党主席选举等议题，可以看出在野党的话题比执政党多很多。

据《中时电子报》报道，“声量看政治”在面簿发文，以Google SERP分析近两个月台湾六大政党的声量趋势，发现国民党声量位居第一，从莱猪、罢免到疫苗、党主席选举等议题，可以看出在野党的话题比执政党多很多。

至于民众党，“寄生国会事件”让民众党被大幅讨论，但民众党某种程度在网络世界站稳一定声量，目前排名第三，约在15%上下。基进党的声量，是随着罢免案的进展以及立委陈柏惟被讨论、曾代表民众党参选立委的何景荣挑战基进党，产生声量大幅上扬，目前在政党声量中排名第四。

时代力量排名第五，“声量看政治”分析，时力在这段时间相对难以伸展，有不断没落趋势。排名第六的新党主要声量起伏，在新党秘书长潘怀宗诈领助理费被声押一事。

对于台湾政党的长期声量趋势，“声量看政治”提出结论，国民两党竞逐声量第一，其中国民党因内部问题常常负面声量居高不下，往往比民进党更被讨论。时力已失去第三名宝座，民众党稳定第三。台湾基进逐渐有机会稳定并超车时力，新党作为极统光谱最末端，在台湾网络上的声量也最低。