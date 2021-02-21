杨洁篪：中国坚定支持多边主义

中共政治局委员杨洁篪表示，中国坚定支持多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，并称个别国家近年来企图将单边主义和霸凌行径凌驾于主权平等、和平解决争端、不干涉内政等国际关系基本准则之上，“严重损害以联合国为核心的现行国际体系”。

也是中共中央外事办主任的杨洁篪今天在《人民日报》撰文指出，世界正经历百年未有之大变局，冠病疫情全球大流行加速国际格局演变，世界进入动荡变革期，但和平与发展仍然是时代主题，各国人民求和平谋发展促合作图共赢的期待更加强烈。

杨洁篪表示，中国坚定支持多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，坚决捍卫国家利益和民族尊严，推动多边主义朝着正确方向发展。“当前形势下，坚定维护和践行多边主义，对于促进世界和平与发展具有特别重要而深远的意义。”

接着，他话锋一转指出，过去几年，个别国家奉行单边主义、保护主义错误政策，频频“退群”“毁约”，多边主义遭受严重挫折，国际社会普遍对此表示反对，要求坚持多边主义、维护国际合作。

杨洁篪引述中共总书记习近平在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上说，要坚持开放包容，不搞封闭排他；要坚持以国际法则为基础，不搞唯我独尊；要坚持协商合作，不搞冲突对抗；要坚持与时俱进，不搞故步自封。

“习近平总书记指出，在国际上搞‘小圈子’，人为造成相互隔离甚至隔绝，只能把世界推向分裂甚至对抗。一个分裂的世界无法应对人类面临的共同挑战。在这个问题上人类付出过惨痛代价，我们决不能再走那条老路。”

杨洁篪强调，虽然现行国际体系遭受单边主义严重冲击，但是多边主义仍是人心所向、大势所趋。他写道：“近年来，个别国家企图将单边主义和霸凌行径凌驾于主权平等、和平解决争端、不干涉内政等国际关系基本准则之上，大搞本国优先，严重损害以联合国为核心的现行国际体系。另一方面，世界绝大多数国家支持多边主义理念和实践，反对由一国包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展权利，多边主义依然根基稳固、动力强劲。”

杨洁篪表示，民粹主义和逆全球化思潮上升，但经济全球化仍是大势所趋，世界大多数国家期待经济全球化朝更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。面临疫情流行、经济衰退、气候变化等全球性挑战，没有一个国家能够独善其身，唯有团结合作才是最有力武器，共同走多边主义道路才是正确选择。

同时他认为，虽然鼓吹意识形态对立的论调抬头，但是国际社会要求加强团结、超越分歧的呼声更加高涨。一些势力固守零和博弈，在国际上炒作意识形态和政治制度差异，企图搞“小圈子”制造分裂，企图以人权、民主等为借口干涉别国内政，这些行径遭到国际社会的普遍反对。

杨洁篪也强调，构建新型国际关系，要相互尊重不要唯我独尊，要公平正义不要狭隘偏私，要合作共赢不要以邻为壑。国际社会普遍认为各国应该走符合自身国情的发展道路，自己首先要办好自己的事，反对内病外治、转嫁矛盾，反对搞意识形态划线。

“世界绝大多数国家希望在相互尊重、平等互利基础上加强全球治理。”

