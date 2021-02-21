中国：相信亚细安有足够政治智慧协助缅渡过难关

中国国务委员兼外长王毅前天（19日）分别同亚细安轮值主席国文莱外交主管部长艾瑞万和印尼外长蕾特诺通电话，就缅甸局势交换意见。中国外交部发言人华春莹昨天（20日）应询介绍了通话详细情况。

据中新社报道，华春莹表示，缅甸是亚细安成员国，文莱作为亚细安轮值主席国、印尼作为地区大国，都高度关注缅甸局势。王毅应约同两位外长通了话。文莱和印尼都认为，缅甸内部事务需要缅甸人民找到长远解决方案。亚细安将秉持不干涉内政原则同缅开展建设性接触，帮助缅甸局势早日恢复稳定，正在考虑召开非正式特别外长会。

中国是缅甸和亚细安的最大邻国，希就缅甸局势同中国保持沟通，并希中方支持亚细安召开特别外长会。

华春莹说，王毅阐述了中国立场，表示缅甸是中国友好邻邦，也是亚细安大家庭一员。没有其他国家比中国和亚细安更关心缅甸的局势，更希望缅甸恢复并保持和平稳定。缅甸局势持续动荡不符合缅国家和人民利益，也不符合地区国家共同利益。希望缅各方从国家民族的根本和长远利益出发，在宪法和法律框架下以和平方式解决出现的问题，继续有序推进国内民主转型进程。

华春莹介绍称，王毅强调，中国支持亚细安秉持不干涉内政和协商一致原则，以“东盟（亚细安）方式”发挥积极作用，尽快与缅甸接触沟通。中国支持亚细安召开非正式特别外长会，相信亚细安作为成熟的地区组织有足够的政治智慧协助缅甸渡过难关。中国愿同文莱、印尼等亚细安国家密切协调，为推动缅局势降温发挥建设性作用。

