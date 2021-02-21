股价连降 蔚来等新造车企业市值蒸发超千亿人民币

自2月9日开始，蔚来、理想、小鹏三大美股新造车企业股价持续下滑已超过一周。简单计算，蔚来汽车在一周的时间内市值蒸发130亿美元（172.33亿新元），小鹏一周内蒸发60亿美元，理想则蒸发20亿美元。

据《经济观察报》报道，从美东时间2月9日开始，蔚来已连续六天股价下挫，从2月9日的62.84美元/股下跌至2月18日的54.43美元/股，跌幅13.4%。到2月19日，蔚来股价仅微涨1.12%。小鹏股价则从2月9日连跌7天，从48.75美元/股下行至2月19日的40.88美元/股，跌幅16%。理想汽车相对平稳一些，不过在近一周内也呈下行趋势，自2月10日的31.99美元/股跌至19日的29.84美元/股，跌幅6.7%。

此外，中国国内知名的投资公司高瓴资本清仓了其所持有的新造车企业股票。2月13日，高瓴资本在美国证券交易委员会（SEC）网站上公布了其2020年四季末最新美股持仓情况，这家长期关注汽车领域的投资公司在四季度清仓了新造车企业蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车的股票，原因是三家公司股价去年均大幅上涨，市值明显过高。

在过去的2020年，新能源汽车市场在资本市场被热捧，蔚来、理想小鹏的市值均出现了几十倍的增长。以蔚来汽车为例，其股价从2020年初的3美元/股上涨至于年底的50多美元/股。此外，小鹏理想等国内上市的新造车车企也在去年达到了市值的巅峰。进入2021年，三大美股上市新造车企业股价出现了回调。

即使是汽车市值“王者”特斯拉，也在最近一周股价连续下行。从2月8日的收盘价863.42美元降至2月19日的781.3美元，跌幅9.5%，市值蒸发788亿美元。事实上，此前特斯拉创始人马斯克自己就曾在推特上发文称“特斯拉的股价太高”。与此同时，中国国内的整车上市企业中，也有多家上市公司在近期出现股价回调。

有证券界人士对此次新造车企业的股价回调持不同观点，认为这可能是一个短期的调整，而并不一定是资本市场“去泡沫”的标志。一位证券分析人士说，本次股价变化目前来看仍属短期波动，而波动的因素可能有几个方面。首先是受1月新能源汽车销量影响。上述分析人士指出：“虽然1月新能源汽车销量同比大幅增长，但环比下降超20%，短期数据出现非利好，导致企业股价下调。”

数据显示，今年1月，中国新能源乘用车批发销量达到16.8万辆，环比12月下降20.5%，同比增长290.6%。

该分析人士还表示，去年许多地方政府出台了一些鼓励电动车消费的政策，目前这些政策已经到期，给市场带来负面的影响。除此之外，新的补贴政策已经公布，补贴额度有进一步的退坡，虽然退坡幅度不是特别大，但对市场仍有一定影响。“北京牌照还没有释放，这个可能也有短期的影响。”根据最新的政策，2021年北京10万个新能源汽车号牌数量没有变化，但将向无车家庭摇号者倾斜。

基于此，上述分析人士认为新能源造车企业的在证券市场上“长期来看问题不大，短期风险在央行货币政策。”他认为，电动智能汽车仍然是未来几年最好的赛道之一。数据显示，2020年新能源汽车销量136.7万辆，同比增长10.9%，而根据中汽协预计，2021年新能源汽车销量将增至180万辆。在这种情况下，市场各方都在强化新能源汽车方面的布局，包括新造车企业、传统车企新能源产品，以及不断入局的跨界造车企业等。

值得注意的是，尽管汽车行业今年以来的股价回调的众多，但同时仍有一些向上的“神奇股票”在坚挺着。比如恒大汽车，其从今年1月的29港元/股，在一个月不到的时间里冲到了2月19日的69港元/股，累计上涨138%。但值得注意的是，恒大汽车至今未能生产出汽车，外界争议较大。另外，中国重汽股价从今年1月大幅拉升，从不到30元/股上涨至目前的46.09元/股，累计涨幅54%，这主要是因为重卡市场需求强劲。数据显示，今年1月重卡销量约18.9万辆，同比增长超6成，创历史单月新高。