印媒：印度要求中国加快从边境撤军

印度媒体透露，新德里已要求中国加快在边境地区撤军的速度。

《印度时报》（Times of India）昨天报道，印度第14集团军司令梅农（PGK Menon）与解放军南疆军区司令员柳林举行了第10轮军长级会谈；这场会谈从早上10时开始，持续至凌晨2时。

报道指出，印度在会上要求中国加快在高格拉（Gogra）、温泉（Hot Springs）和狄姆乔科（Demchok）地区撤军的速度，同时提出中国士兵需要停止阻挠印度军队在德普桑平原（Depsang Plains）的巡逻，以缓和拉达克东部的整体紧张局势。

报道引述消息人士说，由于中印双方早前在温泉和高格拉附近的15号和17号巡逻点已经脱离了接触，目前只有小部分人近距离对峙，因此认为当地及狄姆乔科地区的摩擦相对容易解决。

2020年6月15日，中印军队在加勒万河谷地区爆发激烈的肢体冲突。6月16日，中国军方证实冲突造成人员伤亡，但没有公布伤亡数字，直至2021年2月19日，才披露有四名官兵阵亡，还有一名团长受重伤；印度军方则表示，该冲突造成20名印度军人死亡。

这是1962年中印边境战争以来，两军之间最严重的一场冲突。

另一方面，《印度快报》（The Indian Express）前天曾引述官方消息人士报道，中印在周三（17日）已经完成了从地面撤走火炮、坦克和军队的工作。