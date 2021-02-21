调查：盗版春节档电影在中国多渠道传播

中国春节档电影受到盗版的多渠道传播，在春节档电影还在火热上映中时，就有电商平台商家2月17日打出“8.88元（人民币，下同，1.81新元）六部贺岁电影，再送万部免VIP电影，蓝光·超清·版本，一手资源”等宣传旗号。

据央广网报道，中国国家电影局2月18日发布数据，2月11日除夕至17日正月初六，全国电影票房达78.22亿元。但记者调查发现，春节档电影上映后就有盗版流出。在电商平台，花费5元就能买一单《你好，李焕英》的电影资源；盗版影片的链接更是在朋友圈、贴吧中传播；在部分公众号上搜索电影名，以及通过一些网络群内，也可免费获得盗版电影资源。

目前网络上流传出的春节档盗版电影资源多为盗摄。一些免费影片资源画面摇晃抖动，画质不清晰，声音也较为嘈杂，甚至可以看到前排观影群众的身影。但相比之下，也有一些网络售卖的影片盗版资源可达到1080P画质，画面稳定，无噪音干扰。

记者注意到，在社交媒体、电商平台、二手交易平台，找到相关电影资源并非难事。搜索春节档电影名，声称有这些资源的网络群、公众号随处可见，关注后就可以免费获得盗版电影资源。记者加入了三个以“你好李焕英”“唐人街探案3”命名的网络群，人数均在1500至2000之间，群内互动频繁，管理员不时地更新“进群报视频名字就有链接免费看”的内容，《你好，李焕英》《唐人街探案3》等春节档电影几乎全部“中招”。

随后的调查中，记者尝试购买了一份8.88元的电影资源。在商家推荐的一个公众号中，记者根据系统提示，打开一个观影小程序发现，该链接俨然一个视频网站的模样，除了电影，还包括连续剧、综艺、动漫等内容。在电影分类中，《你好，李焕英》《唐人街探案3》位居热播榜首，《刺杀小说家》《人潮汹涌》《熊出没》等春节档电影也在热播列表中。

对于这些电影资源是怎么拍摄的，中国电影科学技术研究所技术专家刘达说，视听质量和影院母版级还是差距不小，初步判断或是在影院用摄像机偷拍，属于所谓的枪版，这种情况小城市发生的概率相对较高。

他进一步解释道，枪版属于盗版的一种形式，TC一般是TeleCine的缩写，从影院版或蓝光版等转录，图像质量相对较高，1080P是指分辨率是高清。从技术上说，在影院播放电影时使用数字摄像机录制，只要摄像机技术参数不要太低，固定好三脚架，录制出来的内容差不多就是高清及以上的质量。

电影盗版对影视行业危害极大。2019年春节期间，由《流浪地球》为代表的八部中国国产影片上映期间遭集体盗版。根据中国版权协会监测数据，这八部影片高清版侵权链接达3.89万条，点击播放总量约8288.2万人次，初步预估票房损失和正片视频平台损失约7.87亿元。