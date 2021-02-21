小米技术架构传调整 或为造车铺垫

小米高层的人士透露，小米集团在春节前对技术体系进行了一轮架构调整。同时有消息指出，小米确定造车并视其为战略级决策。这次春节前的架构调整，也被业界认为可能是为小米的造车做铺垫。

据AI财经社报道，小米高层的人士透露，小米集团在春节前对技术体系进行了一轮架构调整，小米人工智能部并入技术委员会，人工智能部总经理、AIoT战略委员会副主席叶航军将出任技术委员会主席，而原技术委员会主席崔宝秋则调任小米清河大学校长。

小米集团技术委员会成立于2019年2月，崔宝秋同时担任集团副总裁及集团技术委员会主席。崔宝秋是一名AI专家，也是小米集团创始人雷军在武汉大学计算机系的同学，曾先后就职于IBM、领英等，2012年回国加入小米，成为早期核心管理成员。也正是崔宝秋组建了小米人工智能与云平台团队，并主导了小米的“云计算-大数据-人工智能”技术发展路线。

2019年，小米人工智能与云平台团队一分为三，成立了人工智能部、大数据部、云平台部，其中叶航军出任人工智能部总经理，直接向雷军汇报，同年3月，他又被任命为新成立的AIoT战略委员会副主席。

小米历次组织架构调整鲜少涉及VP级高管。据记者了解，叶航军系清华大学计算机系博士，曾就职于IBM、Google、腾讯等公司，拥有云计算、人工智能等技术和一线业务背景。

雷军一直强调技术是小米持续发展最重要的动力和引擎，近年来小米也在不断加大对人工智能的投入。叶航军此前对外曾介绍称，小米AI部门分为两部分，一个部分是以小爱同学为代表的AI产品的研发，另外一个部分则是AI实验室。关于小米人工智能的未来，他透露，短期内，AI产品和小爱同学将支持公司智能生活的战略，长远来看，小米需要把智能做得更深入，“往产业的上游去做，除了向消费者直接提供产品之外，也希望通过技术来提升整个国内的制造业水平”。在 AIoT 方向，小米已经有非常明确的业务和落地场景，不过还有很多技术问题需要进一步解决。

目前还传出小米确定造车并视其为战略级决策的消息，小米对此的回应是“晚点等公告”。而叶航军则是汽车的智能化技术输出比较符合的负责人人选。因此，这次春节前的调整，也被业界认为可能是为小米的造车做铺垫。

虽然没有明确指向造车计划，但小米已悄然申请了多项与汽车有关的专利和商标。根据天眼查信息，目前小米集团与汽车有关的专利已经达834件，包括变速车档、车辆定速巡航、车辆操控、车辆导航、停车信息预测等等。不仅如此，小米还在2020年6月申请注册了“小米车联”商标和相关图形商标。

关于此次小米造车猜测中，提供车联网服务也是其中一种可能性。2019年，小米旗下虚拟语音助手小爱同学与梅赛德斯奔驰合作，进入汽车人机交互系统。威马汽车是首家与小米合作落地IoT车家互联服务的车厂，也让远程控车和智能家居实现互相控制，比如小爱音箱能提前为汽车做好预热启动等准备，车内也能反向控制家里的智能家居，这也符合小米AIoT战略“万物互联”的初级想象。

虽然小米造车实锤未定，但在新能源造车热的当下，雷军开启的小米生态链计划设想中， 汽车或许早就是其中一环。