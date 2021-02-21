习近平首提要树立正确党史观

中共总书记、国家主席习近平昨天出席中共党史学习教育动员大会时，提出四点要求，包括要加强组织领导，要树立正确党史观等。中国官媒指出，这是习近平首次公开提出“树立正确党史观”的重要论述。

据中新社报道，习近平指出，在全党开展党史学习教育，是党的政治生活中的一件大事。全党要高度重视，提高思想站位，立足实际、守正创新，高标准高质量完成学习教育各项任务。

一是要加强组织领导；二是要树立正确党史观；三是要切实为群众办实事解难题；四是要注重方式方法创新。

在树立正确党史观方面，习近平表示，要坚持以党关于历史问题的两个决议和党中央有关精神为依据，准确把握党的历史发展的主题主线、主流本质，正确认识和科学评价党史上的重大事件、重要会议、重要人物。

此外，要旗帜鲜明反对历史虚无主义，加强思想引导和理论辨析，更好正本清源、固本培元。

对此，新华社今天刊发题为《习近平在动员大会上首提“党史观”有深意》的文章指出，这是习近平首次公开提出“树立正确党史观”的重要论述，体现了坚持用唯物史观来认识历史，把握党史发展主题主线、主流本质的立场观点方法，凸显了旗帜鲜明反对历史虚无主义的坚决态度，为学习党史提供了认识论和方法论的根本遵循。

这篇文章表示，習近平多次强调，“我们不是历史虚无主义者，也不是文化虚无主义者，不能数典忘祖、妄自菲薄”，并称一段时间以来，一些人以“重新评价”的幌子，以“史料钩沉”的借口，试图歪曲历史、割裂源流，否定党史的主流和本质；有的以庸俗、低俗、媚俗的手段来涂抹历史人物与事件，丑化党的领袖，对刘胡兰、董存瑞、黄继光、邱少云、雷锋等英模人物进行“戏说”“恶搞”，对一些早有定论的汉奸、反动派、卖国贼等搞所谓“重新评价”“翻案”，企图解构崇高、诋毁英烈。

文章接着说，历史虚无主义的本质，是从根本上否定马克思主义指导地位和中国走向社会主义的历史必然性，否定中国共产党的领导。

文章最后指出，在杜绝和反对历史虚无主义这个问题上，广大党员干部脑子要特别清醒、眼睛要特别明亮、立场要特别坚定，理直气壮弘扬党史的浩然正气和英雄之气。