港今新增20例确诊 六例无源头

香港今天新增20起冠病确诊病例，当中13例为有关连个案，六例为源头不明个案，一例为境外输入个案。

据《星岛日报》报道，香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君说，患者的年龄介于1至85岁，当中六例由社区检测中心发现；在源头不明个案中，其中一名患者为红色小巴司机，周四（18日）发病，平日驾驶荃湾、观塘、青山道等路线，其一名同事被列为密切接触者，需要检疫。

香港官方数据显示，从2月13日至19日，当地共新增78起确诊病例，其中32起是本土无关联病例。也就是说，香港在这七天里的无关联病例，日均约4.6起，是近三个月来的新低。

另一方面，香港已在前天接收首100万剂中国科兴疫苗，港府将从本月26日起开展疫苗接种计划，优先为前线和必要服务人员施打。

据香港“东网”报道，香港行政会议成员林健锋今早在电台节目上说，期望疫苗接种展开后，能帮助香港经济复苏，并尽快恢复中港两地经贸往来。

他表示已向中国中央政府提案，希望容许已接种疫苗的港人，入境中国大陆后能免检疫，相信这对经济复苏有帮助；而旅游业人士同样期望中港尽快恢复通关，但他预计香港与新加坡的“旅游气泡”（新加坡称“航空泡泡”）会更早恢复。

新港航空泡泡计划原定去年11月启动，但因香港疫情出现反弹，计划被迫在启航前夕紧急喊停，至今尚未启动。

根据两地达致的协议，一旦新加坡或香港在七天内，平均每天出现超过五起无关联病例，航空泡泡计划就会暂停两周，直到日均少于五起才恢复。