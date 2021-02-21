台湾云林嘉义交界20辆车连环追撞两死八伤

台湾61线西部滨海快速公路254公里嘉义县、云林县交界处，21日上午发生重大连环车祸，共计20辆车追撞，造成两人死亡、八受伤送医。警方研判事故原因为浓雾造成视线不佳，且没有保持安全距离。

据香港中通社报道，台湾交通部中央气象局说，由于车祸现场邻近区域并无自动或人工测站，因此可能在大气条件下产生浓雾，但仅在局部范围，测站无法得知。平均而言大约是能见度低于200至300公尺左右会发布浓雾特报。

嘉义县消防局21日上午接获民众报案，台61线北上254公里处发生20辆车祸，经警方确认后为七辆大货车、13辆自小客车追撞造成。

抢救人员到场发现，车祸造成一名林姓男子头颅破裂当场死亡，另九人（三男、六女）受伤，其中六人送院，一名李姓妇人呈现OHCA（到院前心肺功能停止）状态，经急救后，仍宣告不治，其余八人意识清楚。

车祸发生后，大货车与自小客车撞成一团，有小客车被推挤至货车底盘下，车体严重变形成废铁。现场还有一辆载运瓦斯桶的大货车撞击后，近40支瓦斯桶散落一地，有的则被喷飞到对向的南下车道，险象环生。

据一名伤者描述，当时现场有浓雾，而且下坡路段，疑因视线不良及未保持安全距离造成连环车祸。警方说，该路段平时车流不大，疑因清晨浓雾肇事，近年也未发生重大车祸，相关肇事责任，需进一步调查厘清。