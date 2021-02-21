港官员：对失业率三年内降至5%下不乐观

香港特区政府劳工及福利局局长罗致光21日在网志中写道，对于香港能否在三年之内失业率降至低于5%不乐观。

据香港中通社报道，罗致光在题为《失业率与失业援助》的网志中写道，失业率是三个月的移动平均数，由于2020年12月的失业情况明显恶化，所以下个月公布的3个月平均失业率，上升的机会较高。

香港特区政府统计处公布的数据显示，最新去年11月至今年1月经季节性调整的失业率达7%。

罗致光又指，以疫情长时间对全球的影响而言，终点仍未在望，香港能否在三年之内，看见失业率降至低于5%，难以乐观。香港的经济整体发展或许可以更早重拾升轨，但过往经验显示，劳动巿场的调整往往需要很长的时间。

对于社会上有声音要求政府成立临时失业援助制度或基金，罗致光认为，政府若要考虑设立一个临时的失业援助项目，便必须考虑这个项目是否可以“临时”。依过往的经验，任何“临时”或是“一次过”的项目，特别是那些“临时”了多年，或多次的“一次过”项目，都会是一众政党及社会压力团体争取“恒常化”的目标。若不可能是“临时”，政府便有责任考虑到长期融资的问题。

他又指，政府若要研究成立失业保险制度，便要暂停有关取消“对冲”的立法及其他准备工作。要成立失业保险制度，必然要考虑雇主/雇员供款的问题，这必然与现行的遣散费/长期服务金有直接的关系。世界上有超过70个国家有失业援助/保险制度，但没有一个地区/国家会有一个毋需供款及毋需经济审查的失业援助制度。