中山公安局长及佛山政法委书记 加盟港国安公署

中国政府驻港国安公署成立七个多月，除了署长郑雁雄和两名副署长李江舟、孙青野，官方从未披露编制和架构。不过，香港潮属社团总会第十届会董就职典礼昨天举行，掀开了国安公署部分面纱——中山市副市长、公安局长郑泽晖和佛山市委常委、政法委书记邓建伟，以国安公署局长的身份参加。

《星岛日报》指出，潮属社团总会由香港再出发大联盟副秘书长陈振彬担任会董会主席，香港娱乐圈大亨林建岳担任监事会主席，特首林郑月娥、国安公署副署长李江舟、立法会主席梁君彥担任庆典主礼嘉宾。

据报道，潮属社团总会发布的新闻稿显示，国安公署局长郑泽晖、邓建伟作为重要嘉宾与会，排名在香港教育局局长杨润雄等几名局长之后，警务处副处长萧泽颐之前。

资料显示，今年48岁的郑泽晖，广东汕头人，1995年毕业于中山大学国际贸易专业，之后在广东省外经贸厅工作。2004年，他出任河源市委副秘书长，接着兼任办公室主任。

2007年，郑泽晖担任广东省公安厅办公室主任，并在隔年出任广东省公安厅治安局政委。2009年，他升任广东省公安厅治安局局长，并在这岗位上工作直到2016年9月。

随后，郑泽晖空降中山担任副市长、公安局长。

今年57岁的邓建伟是佛山人，长期在广东省公安厅工作，先后在入境管理处、刑侦局、宣传处等部门工作。他曾任广东省公安厅宣传处处长、广东省公安厅禁毒局局长等。

2017年，邓建伟担任佛山市副市长、公安局长，并在2019年升任佛山市委常委、政法委书记。

