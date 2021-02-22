河北中风险地区“清零” 所有区域均为低风险地区

河北石家庄市从2月22日起，对分区分级管控措施进行调整，藁城区全域调整为疫情低风险地区，新乐市解除区域封闭管理。至此，河北省中风险地区“清零”，全省所有区域均为低风险地区。

据新华社报道，石家庄市副市长蒋文红在新闻发布会上说，1月19日，藁城区报告最后一例社区筛查确诊病例，已符合《河北省调整新冠肺炎疫情分区分级标准实施精准管控措施的实施方案》中“低风险地区连续14天内无新增社区筛查确诊病例”这一标准。2月21日，藁城区进行了全员核酸检测，结果均为阴性。

根据河北省应对疫情工作领导小组办公室《关于石家庄市实施差异化防控的建议》要求，组织专家分析研判，经藁城区申报，石家庄市疫情防控指挥部决定，自2月22日起，石家庄市分区分级管控措施进行调整。藁城区全域调整为低风险地区，同时细化管控区域单元，重点人员居家防疫，实施差异化的防控管理。

新乐市解除区域封闭管理，人员可以跨区域有序流动，全市有序恢复正常的生产生活秩序，落实常态化疫情防控措施，严防疫情的反弹。

蒋文红表示，2月22日起，石家庄市各县（市、区）均为低风险地区，要进一步加强重点区域、重点场所防控，在严格落实个人防护，不扎堆、不聚集，人员凭证、扫码、测温进入社区（村庄）等各项常态化防控措施基础上，全面有序恢复正常生产生活秩序和长途客运、城市轨道交通。

报道指出，截至2月20日，石家庄市无新增本土确诊病例，无新增无症状感染者。