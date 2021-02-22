汇丰三大全球高管将迁至香港

汇丰在考虑让部分全球高管迁回公司故地香港，以夯实亚洲的重心地位。熟悉计划的知情人士透露，这家欧洲最大银行收敛全球抱负之际，未来数月一批高管将从汇丰在英国金丝雀码头的总部迁往香港。

据彭博社报道，汇丰行政总裁祈耀年将在周二（23日）公布2020年业绩时，开始宣传被内部称为“重返亚洲”的战略。汇丰财富和个人银行业务首席执行官马托斯（Nuno Matos）、全球银行与市场联席主管盖伊特（Greg Guyett）和全球商业银行业务首席执行官奥伯恩（Barry O’Byrne）等三大人物将迁至香港，意味着将在这里对承载2019年95%净利润的主要业务发号施令。

12个月前汇丰曾推出全球重组计划，将在三年内裁减大约35000名员工，约占员工总数的15%。但汇丰主席杜嘉祺1月份在亚洲金融论坛会议上说，这些计划已被疫情颠覆。杜嘉祺说：“鉴于经济现状，去年2月份计划要做之事，现在得快马加鞭。”

根据汇丰网站19位分析师的预测均值，汇丰2020年税前调整后利润或降至117亿美元（154.81亿新元），较2019年接近腰斩，主要是疫情期间坏账费用飙升所致。去年暴跌的汇丰股价，今年到现在已上涨约11%，不过仍落后于摩根大通和Banco Santander等竞争对手。

Keefe，Bruyette＆Woods的银行分析师费斯（Edward Firth）说：“汇丰的潜力来自去繁从简、消除冗余和加强数字化，对我来说，这才是机遇，而不是‘重返’亚洲或其他战略上的重新部署。”