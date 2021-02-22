台警告货币升值压力 因芯片需求刺激出口

台湾将今年的出口增长预测提高一倍多，但全球抢购电脑芯片将给台币带来进一步的上行压力。

据彭博社报道，台湾行政院主计总处预计，今年出口可能增长9.58%，高于此前预期的4.59%；预计今年GDP增速将从去年的3.11%提高到4.64%，也高于此前预期。台湾是为数不多2020年实现经济增长的重要经济体之一。

主计长朱泽民说，台湾去年贸易顺差588亿美元（778.1亿新元），预计今年将达到639亿美元，会让台币升值压力升高，大家要注意。

尽管台湾央行努力减缓升值速度，但海外对智能手机、人工智能和高性能计算所用芯片的需求推动台币兑美元过去12个月升值超过7%。尽管台湾今年的预期经济增速低于全球平均（接受彭博调查的经济学家预计全球增长5.4%），但台湾是基于更高的基数。

尽管去年台币升值，但美国财政部仍在12月份将台湾列入潜在汇率操纵国的观察名单，理由是台湾经常项目盈余增长，敦促央行允许台币进一步升值。这使决策者陷入两难境地：让台币升值可能伤害出口商，限制升值则可能得罪美国。

台湾政府指出，对台湾半导体的需求是其上调2021年预测的关键原因。主计总处统计处长蔡钰泰在记者会上指出，鉴于台湾主要芯片生产商的领先地位，强劲的外需将促进出口。

蔡钰泰说：“参考1月份的出口数据，加上在大陆设厂的台湾企业加大本土投资，以及全球供求关系的变化，我们提高了出口预测。我们预计今年的出口增长将是2017年以来最强的。”

出口数据也突显了台湾在全球芯片供应链中的主导地位。美国总统拜登的最高经济顾问迪斯（Brian Deese）上周寻求台湾政府帮助，以解决美国汽车制造业面临的芯片短缺问题。之前，日本和欧洲官员也要求台湾帮助确保供应。

全球最大的芯片代工企业台积电计划将今年的资本支出增加到280亿美元，以解决芯片短缺问题。在2020年大涨60%之后，该公司股价今年又飙升23%，市值跻身全球前十。