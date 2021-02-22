王毅吁美国做到三个“放弃” 和中国加强合作

中国外交部长王毅呼吁美国对中国做到“三个放弃”，在三方面加强和中国的联系。

据环球网报道，王毅2月22日在“对话合作，管控分歧——推动中美关系重回正轨”蓝厅论坛开幕式上致辞说，过去几年，中美关系脱离了正常轨道，陷入建交以来最为困难的局面。其根源在于美国前政府出于自身政治需要，对中国的走向和政策作出了严重误判和歪曲解释，借此出台的各种遏制打压行径，给两国关系造成了难以估量的伤害。

他表示，今天，中美关系要拨乱反正，重回正轨，首先需要打破由各种对华错误认知而人为砌起的高墙，真正客观准确地了解中国、认识中国、读懂中国。

王毅表示，合则两利，斗则俱伤，这是中美建交以来被历史和实践反复证明的真理。面对此起彼伏的地区热点和层出不穷的全球性挑战，中美需要合作的领域不是变少了，而是更多了。可以合作空间不是变窄了，而是更宽了。双方比以往更有能力办成有利于两国和世界的大事。

王毅表示，当前形势下，双方可由易到难，积极互动，积累善意。中国乐见美在华企业获得更大成功，将继续采取有力措施改善中国营商环境，同时希望美方尽快调整政策，放弃对中国产品加征不合理关税，放弃对中国企业和科研教育机构实施各种单边制裁，放弃对中国科技进步进行无理打压，为两国合作提供必要条件。

他说，抗击疫情、应对气候变化、推动世界经济复苏是眼下国际社会最紧迫的三大任务，作为负责任大国，中方愿意在这三个领域同美国协调政策，加强合作，携手为世界作出积极贡献。

王毅还表示，当前双方应按照两国元首除夕通话精神，切实从两国人民的根本福祉出发，以发展的眼光、开放的胸襟和包容的精神，激活或建立各领域、各层面的对话机制，就双边关系中的广泛问题以及重大国际和地区问题坦诚对话，准确把握彼此的政策意图，厘清中美关系的主要症结，探寻管控敏感问题、化解风险障碍的有效途径。中方进行对话的大门始终是敞开的，中国愿随时与美方进行开诚布公的沟通，开展解决问题的对话。