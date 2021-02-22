中印冲突重伤团长祁发宝头部受伤

中国媒体报道，在去年6月中印边境冲突中受伤的解放军团长祁发宝头部受伤，但已经伤愈，中国地方官员也探访祁发宝。

据中国《北京日报》报道，陕西安康电视台昨天（21日）发布了祁发宝的朋友大年初九看望祁发宝的视频，画面显示祁发宝笑着与朋友合影。电视台提到，经陆军军医大学附属医院专家们的精心救治，祁发宝已在春节前伤愈。

报道也引述新甘肃客户端、天祝县融媒体中心的信息称，中共甘肃武威市委副书记、政法委书记赵立新，武威市委常委、常务副市长王国斌，武威军分区副司令员吴冲昨天带领慰问团，代表武威市委市政府对来自甘肃武威的祁发宝及家属进行慰问，表达崇高敬意。祁发宝已经出院，身体恢复情况良好。

报道称，祁发宝在向慰问团介绍自己的受伤情况时，一只手指着自己的头，另一只手上拿着一个3D（三维）打印的颅骨模型，可以看到上面有较大面积的缺损，祁发宝的头部依旧能看到清晰的伤痕。

《解放军报》上周五（19日）报道，去年6月在中印边境加勒万河谷的冲突中，营长陈红军，士兵陈祥榕、肖思远、王焯冉阵亡，团长祁发宝受重伤。

中国央视当天公布的视频显示，中国几名官兵当时与手握长棍与盾牌的大批印度军人争执，双方随后在夜里斗殴。旁白称，团长祁发宝与几名军官被“越线挑衅”的外军“蓄谋暴力攻击”，他们展开“殊死搏斗”，增援赶到后，一举将来犯者击溃，外军“溃不成军，抱头逃窜”。