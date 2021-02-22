再有网民因诋毁中国戍边官兵被拘

中国再有网民发表诋毁中国戍边官兵的言论，而这个网民迫于压力，决定投案自首后，被行政拘留七天。

四川省绵阳市公安局昨天（21日）在官方微博通报，该局前天接到举报，得知25岁的杨姓男网民以“知名Zed”的名字，在新浪微博评论区发表了一条诋毁官兵的言论，而这个网民隔天主动到通派出所投案自首。

有网民随后查到，杨姓网民在评论其他网民纪念死亡士兵的贴文时写道：“这么油腻？国蝻真是油。”

网民“强哥月旦评”在搜狐网提到，撰写这则贴文的网民“作者海菱”在微博发表了三张戍边英雄陈红军读大学时的照片，并在旁边配了一则微博：“他们才是这个世界上最可爱的一群人，是最值得尊重的一群人！他们明明有很好的前程，却义无反顾的走入军营，义无反顾的保家卫国。请让我们记住这一群可爱而伟大的人。你们永远是少年！感恩少年们”

网络大V（意见领袖）“辣笔小球”早前因质疑官方信息而引发众怒，其微博被封号后，19日被警方以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留。

“辣笔小球”当时在博文称：“最大的官——团长活下来了，看来这个团长个性是‘飞将+脱兔+神机+血路+强运’。在此基础上，‘外军溃不成军、抱头逃窜’。反正，我们赢了。”

“辣笔小球”还说：“能这么写就不错了。你仔细品，牺牲的这四位都是因为‘营救’而立功，连去救人的人都牺牲了，那肯定有没救出来的啊，说明阵亡的不仅仅只有四人。这也是印度敢于第一时间公布阵亡人数和名单的原因，在印度看来，他们赢了，且代价更小”。

在这之后，另一名网民则因在微信群中发布多条侮辱诋毁戍边官兵的言论，而被北京警方刑拘。