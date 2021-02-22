走红后又被送回老家 “小马云”被指患病且有智力问题

年仅13岁、因样貌与阿里巴巴集团始创人马云极为相似而爆红男孩范小勤，近日传出上月被网红公司解雇，并送回老家。范小勤的保母称他自小患有矮小症，加上本身智力有缺陷，将范小勤送回老家是家长与学校一起商量后的决定。

据澎湃新闻、凤凰网等报道，范小勤从石家庄回到老家已一个多月。有直播博主到他家直播时，见到范小勤头发凌乱，身材发胖，而且连基本算数都不熟练，只会在镜头前说此前网红公司教他的口号，或向观众打招呼和飞吻，更直言拍照要收费。

此外，也有网民称范小勤腿上更满布针孔，被质疑注射抑制生长的激素。所以怀疑他是因失去利用价值被公司抛弃。

范小勤在石家庄读书时的保母王云辉近日澄清，指范小勤患有矮小症，并存在智力问题，希望不会再有网络谣言，以孩子身高智力来做文章。

此前报道显示，范小勤因长相酷似马云，从2016起开始走红。他的父亲范家发表示，一名来自河北的“老板”刘长江2017年底将儿子带到石家庄，还承诺会供他读书，帮他找工作。

不过实际上范小勤过后以“小马云”的身份活跃于各个社交平台，并频繁上电视节目或参加商演。王云辉也是从那时起成为全职照顾范小勤的保姆。

如今，发布这些视频的社交平台账号已清空了全部内容，范小勤作为“小马云”的生活片段无迹可寻。

据《中国青年报》报道，在石家庄的学校，学校保安看到过，范小勤曾在上课时间独自在校园里溜达，班上同学记得他很少参加考试，偶尔参加一次，也只是在试卷上画圈圈。2020年11月28日，该学校出具的一份说明显示，范小勤从2019年12月18日起，“就隔三差五地请假，没有参加期末考试”。2020年，他有近两个学期没有出现在课堂上。

作为范小勤身体情况的证明，王云辉也提供一份河北医科大学第一医院2020年12月的诊断报告，显示12岁范小勤被诊断出患有矮小症。

另外，王云辉也称在自己开始照顾范小勤前，范小勤的智力就存在问题，年仅10岁的他并不知道自己多少岁。为了保护孩子，当时并没有对外公布范小勤的情况。王云辉强调，将范小勤送回老家是和范小勤父亲和学校一起商量后作出的决定。

范小勤的父亲范家发也证实，儿子近几年在外面读书学习上一直没有进步确实与孩子本身智力缺陷有关。作为父亲的他也没有抱太高期望，但不满不实的报道和谣言造成了现在的结果。