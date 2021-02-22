中国发布一号文件 描绘乡村振兴蓝图

中共21日晚发布一号文件，描绘了接下来“十四五”（2021年至2025年）时期中国乡村振兴的蓝图。

据中新社报道，《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》）正式发布，对“十四五”时期的“三农”工作制定了明确目标，其中三个重要任务是农业农村现代化取得重要进展、巩固脱贫攻坚成果和改善农村生态环境。

文件提出，到2025年，农业农村现代化取得重要进展，农业基础设施现代化迈上新台阶，农村生活设施便利化初步实现，城乡基本公共服务均等化水平明显提高。脱贫攻坚成果巩固拓展，城乡居民收入差距持续缩小。农村生产生活方式绿色转型取得积极进展，化肥农药使用量持续减少，农村生态环境得到明显改善。乡村面貌发生显著变化，农民获得感、幸福感、安全感明显提高。

中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥说，2035年中国要基本实现现代化，在这个过程中，“三农”的现代化不能拖后腿。虽然中国已经消除了绝对贫困，但农民收入较低和人居环境较差仍是中国发展的突出短板，必须补齐这两个短板。

中国2020年如期完成脱贫攻坚目标任务，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽。在接下来一个时期，中国最为关注的就是巩固脱贫攻坚成果。

2021年中央一号文件用大量篇幅来制定巩固脱贫攻坚成果的方略，并提出设置巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的过渡期。

文件提出，脱贫攻坚目标任务完成后，对摆脱贫困的县，从脱贫之日起设立五年过渡期，做到扶上马送一程。过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡，推动“三农”工作重心历史性转移。

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员姜文来说，要全面推进乡村振兴，必须巩固脱贫攻坚成果，目前中国谋划巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接，是拔掉穷根的根本。

除了短期规划，2021年中央一号文件更体现出中国对“三农”的长远打算，提出要加快推进农业现代化，意味着中国将蓄力推动“三农”迈上新的台阶。

李国祥说，相比于中国的城镇化、工业化，中国的农业农村现代化一直是“拖后腿”的，在新的时期，必须加快补齐“三农”短板才能顺利实现中国的现代化目标。

一号文件对农业现代化建设提出七项目标任务，一是提升粮食和重要农产品供给保障能力，二是打好种业翻身仗，三是坚决守住18亿亩耕地红线，四是强化现代农业科技和物质装备支撑，五是构建现代乡村产业体系，六是推进农业绿色发展，七是推进现代农业经营体系建设。

一号文件还对未来五年乡村面貌的改造工作进行了规划。文件要求，加快推进村庄规划工作，提高农房设计水平和建设质量。加强村庄风貌引导，保护传统村落、传统民居和历史文化名村名镇。实施农村道路畅通工程和供水保障工程，加大农村电网建设力度，推动农村千兆光网、第五代移动通信（5G）、移动物联网与城市同步规划建设等。