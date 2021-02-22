中国农业农村部：生猪供应最紧张时期已过

中国农业农村部部长唐仁健说，生猪供应最紧张时期已经过去，预计后期供给将逐渐宽松。预计今年二季度末将恢复到2017年底的水平。

据澎湃新闻报道，唐仁健2月22日提到，农业农村部去年采取了多项措施来支持恢复生猪的产能，稳定生猪生产和市场供应。按原来的计划，去年年底生猪存栏要恢复到正常年景，也就是2017年水平的80%，截至去年底，生猪存栏已经恢复到92%以上，超过预期12个百分点。所以最近，尤其在“两节”前后能感到，在这样的价格水平上，没有像前些时期那么大幅度的增长。现在市场供应供求总体势头是好的。

后续供给方面，唐仁健介绍，随着新增的生猪产能陆续兑现为猪肉产量，猪肉市场供应最紧张的时期已经过去，后期供需关系将会越来越宽松。预计今年一季度，也就是3月份前后，将比上年同期增长四成左右。到二季度也就是6月份前后，生猪存栏可以恢复到2017年正常年景的水平。下半年，生猪出栏和猪肉供应将逐步恢复到正常年景水平。

他提到，今年中央一号文件对猪肉问题非常重视，要求保护生猪基础产能，健全生猪产业平稳有序发展长效机制。既要立足当前抓恢复，同时也要着眼长远稳生产。“猪周期大家都非常熟悉，我们前一轮被这个周期折腾了，今后不能再被这个周期折腾得厉害了。”

唐仁健说，农业农村部现在在研究和考虑，除了综合施策以外，下一步怎么储备好生猪的产能，就是到数量多的时候、价格低的时候，有些企业可能还不了款的时候，不能杀母猪、砍猪场，抓住这个关键把产能储备好，应对这些年的猪周期。