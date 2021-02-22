夏宝龙：最急迫的是完善香港选举制度

中国国务院港澳事务办公室主任夏宝龙强调，“爱国者治港”是“一国两制”方针的核心要义，并要抓紧完善选举制度。

夏宝龙今天（22日）在“完善‘一国两制’制度体系，落实‘爱国者治港’根本原则”专题研讨会上发表讲话时说，反中乱港分子之所以能在“一国两制”下的香港兴风作浪、坐大成势，原因是多方面的。其中一个直接原因，就是“爱国者治港”的原则还没有得到全面落实。

据国务院港澳事务办公室在微信发布的新闻稿，夏宝龙说，回归后的香港要由爱国者治理，香港特别行政区的政权要掌握在爱国者手中，并认为坚持“爱国者治港”是关系到“一国两制”事业兴衰成败的重大原则问题，容不得半点含糊。

怎样判断一个人是不是爱国者？夏宝龙说，结合香港过渡时期和回归以来出现的各种现象和问题，特别是爱国者所作所为与反中乱港者所作所为，可以清晰地看出两者有明显的区别。主要表现在三个方面：一、爱国者必然真心维护国家主权、安全、发展利益；二、爱国者必然尊重和维护国家的根本制度和特别行政区的宪制秩序；三、爱国者必然全力维护香港的繁荣稳定。

就上述标准，夏宝龙阐述，不从事危害国家主权安全的活动，是对爱国者最低的标准。“那些利用各种手段歇斯底里地攻击中央政府、公开宣扬‘港独’主张、在国际上‘唱衰’国家和香港、乞求外国对华对港制裁施压的人，无疑不是爱国者”。

他也说，香港“黑暴”“揽炒”“港独”分子不惜把香港毁掉，以此来裹挟民众，胁迫中央。“揽炒派”绝不是在维护香港的繁荣稳定，相反，他们是香港繁荣稳定的破坏者，“揽炒派”当然不在爱国者之列。

不过，夏宝龙也强调，“爱国者治港”绝不是要搞“清一色”，并说“爱国者”的范围过去是、现在是、将来也是广泛的。

他说：“一部分市民由于长期生活在香港这样的资本主义社会，对国家、对内地了解不多，甚至对国家、对内地存在各种成见和偏见。对这些人的取态，中央是理解和包容的，也坚信他们会继续秉承爱国爱港立场，与反中乱港分子划清界限，积极参与香港治理。”

夏宝龙提到，落实“爱国者治港”原则需要多措并举、综合施策，其中最关键、最急迫的是要完善相关制度，特别是要抓紧完善选举制度，确保香港管治权牢牢掌握在爱国爱港者手中。为此，必须坚持以下原则：

第一，必须严格依照宪法和《基本法》办事。进一步完善香港的选举制度，就是在宪法和基本法规定的框架内，在总结香港回归以来“一国两制”实践经验教训的基础上，堵塞有关法律漏洞。

第二，必须尊重中央的主导权。创设特别行政区、建立特别行政区的制度，权力在中央。选举制度是香港特别行政区政治制度和政治体制的重要组成部分，完善有关选举制度必须在中央的主导下进行。

第三，必须符合香港实际情况。香港选举制度绝不能简单照搬或套用外国的选举制度。

第四，必须落实行政主导体制。香港实行的是以行政长官为核心的行政主导体制。行政长官在特别行政区政权架构及其运行中处于主导和核心位置。

第五，必须有健全的制度保障。“爱国者治港”必须落实在制度上。要完善有关制度体系，拿出管用的办法，确保特别行政区行政、立法、司法机构的组成人员以及重要法定机构的负责人等，都由真正的爱国者担任。重要岗位在任何情况下都不能让反中乱港分子占据。

夏宝龙最后表示，他讲的许多话其实是“老调重弹”。考虑到香港和国际社会总有一些人有意把好曲子唱跑调，甚至荒腔走板，因此有必要再把老调弹奏得响亮一些、清晰一些，把唱歪的调子再正过来，“这叫以正视听！”

