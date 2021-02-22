中国国家开发投资集团已投资华大基因

中国政府已经投资上市的中资企业华大基因(BGI Genomics Co)。该公司已经在全球范围内供应了数百万份冠病检测试剂，寻求融资支持疫情驱动的指数级增长。

据路透社报道，华大集团在中国运营着一个庞大的基因数据库，与全球的医疗企业和大学达成了DNA测序协议，过去曾经回应美国安全部门对其与中国政府有关的指控称，公司无中国政府资金。

2月1日的交易所文件显示，华大集团在深圳证交所上市的子公司华大基因通过定向增发筹资约3亿美元，投资方包括中国最大的国有投资机构国家开发投资集团(SDIC)。

公告显示，国家开发投资集团由中国中央政府全资所有，其董事会由政府任命，专注于投资战略新兴行业，包括生物技术和人工智能以及为中国国家利益服务的基础设施。

国投创益发言人说，国投创益产业基金管理的中央企业贫困地区产业投资基金以2亿元人民币（4097.53万新元）购入华大基因140万股股份。国投创益是国投下属全资企业。

华大基因说，这项投资使得国投创益持有华大基因约0.33%的股权。

国投创益董事长王维东在声明中说，此项投资的目的是要通过改善医疗保健和抗击冠病疫情来促进中国在扶贫方面的努力。

美国安全事务官员曾警告美国试验室不要使用中国的冠病检测试剂，因担心中国寻求收集外国基因数据用于自己的研究。华大基因予以否认。