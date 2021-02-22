英外长欲访华谈香港问题 北京至今未点头

英国外长拉布透露，他早前曾提议前往北京访问，以寻求中英两国在香港问题上展开合作的途径，但中国政府至今未接受这项建议。

《南华早报》今天报道，拉布上周五（19日）在英国保守党华人之友组织（Conservative Friends of Chinese）的活动中说，他与中国外长王毅会晤的提议，目前为止未获接受。

不过他表示，自己仍然相信对话是摆脱僵局的最佳途径。“我们将永远打开外交之门，并将永远寻找积极的一面。”

中英两国关系过去一年来因香港问题而迅速恶化，主要原因是英国针对港人的英国海外国民（British National Overseas，BNO）护照新制于今年1月31日上路。

《香港国安法》去年生效后，英国宣布新的签证政策，允许持有BNO身份的港人在英国居住、学习和工作五年，并最终获得英国公民权。

此外，拉布也对有关新疆“侵犯人权”的报道发表了评论。他说：“我知道中国政府对这些说法有异议......但我要说的是，如果有争执，有办法解决它。”

另据路透社报道，拉布办公室今天（22日）表示，拉布将在联合国人权理事会上，呼吁中国“紧急且不受限制”地允许联合国前往新疆，就当地“侵犯人权”的报道展开调查。

中英两国几个月来在香港和新疆人权等问题上的交锋日益激烈。英国当局本月4日以中国环球电视网（CGTN）“由中共控制”为由吊销其在英国的广播执照。中国随即指责BBC对冠病疫情和新疆“再教育营”（中国官方称职业技能教育培训中心）的报道是“假新闻”，要求对方公开道歉。

之后，中国向BBC旗下的世界新闻台祭出禁令，拒绝受理它在中国境内的落地申请。分析认为，如果中英两国矛盾加剧，这场媒体战将进一步升级，两国新闻工作者可能受到牵连。



