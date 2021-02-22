中国在“九一八事变”爆发地建陈列馆

今年是“九一八事变”爆发90周年。事变爆发地之一的北大营遗址正在进行修缮，将建成陈列馆预计在今年9月18日前对外开放。

据新华社报道，北大营遗址位于中国辽宁沈阳市大东区柳林街2号。这座始建于1907年的营房，鼎盛时期面积达400万平方米，但目前仅存三栋一层砖木结构硬山式营房，依稀可见青砖建筑，其中一栋还保留着原来的铁皮瓦屋顶。

北大营既是日本侵华战争的铁证，也是中国14年抗战起点的记忆坐标。

1931年9月18日夜，日军炸毁了沈阳柳条湖附近的南满铁路，反诬中国军队所为，随即悍然袭击驻扎在北大营的东北军，“九一八事变”由此爆发。

中共辽宁省委党校教授王建学说，当时国民政府严令“不抵抗”，但驻扎在北大营的东北军将领王铁汉仍然违令指挥队伍抵抗，击毙击伤敌军24人。2011年，沈阳文保志愿者发现了这三幢营房遗址。为了更好地铭记这段历史，北大营遗址陈列馆建设工程于2018年正式启动，总面积为1.2万余平方米。

沈阳市文化旅游和广播电视局副局长宋振虹说，对北大营遗址的修缮将秉承“修旧如旧”原则，除复原营房原貌外，文物征集工作也在同步进行。截至目前，沈阳市已征集1400余件具有重要历史意义和研究价值的相关文物。

据悉，陈列馆拟设置“国难降临 奋起反抗”“抗战印记 城市荣光”等主题，大量珍贵史料、文物将首次与观众见面，并辅以浮雕、沙盘、模型、光影成像、多媒体体验互动等展示手段。