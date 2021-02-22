消息：世卫小组建议更深入研究早期冠病线索

消息人士透露，世界卫生组织将在冠病起源初步报告中，建议就与中国武汉首名已知病患有接触者，以及接触过华南海鲜市场十多名商家供应链的人士，展开更广泛的追踪工作。

据美国有线新闻网（CNN）昨天（21日）报道，独立科学家认为，这些建议属于基本调查工作，应该在几个月前由调查病毒起源的中国科学家完成，并对于中国科学家未完成这项工作感到“惊讶”和“难以置信”。

知情人士告诉CNN，提供这些建议的世卫小组将要求进一步研究中国科学家和世卫小组认定的首名染病者接触史。这名患者的身份尚未对外公布，但消息人士称，这名男病患是一名40多岁的上班族，没有境外旅行或接触史，与妻子和孩子同住，2019年12月8日被通报染病。世卫小组也将建议立即对华南海鲜市场的供应链展开调查。

今年较早时前往武汉展开冠病溯源工作的世卫专家组成员之一达扎克（Peter Daszak）说，溯源工作已确定首名已知患者的父母可能到过武汉一家出售野生动物的市场。

达扎克提到，患者与世卫小组会面，并在会面结束时说，他的父母曾前往“武汉一座社区湿货市场（wet market）”，但不是华南海鲜市场。达扎克也说，小组在武汉期间并不知道关于这座市场的详情，但认为这座市场有可能出售受到冠病病毒感染的动物或产品。

达扎克说：“他（病患）在采访结束时说--有人全程翻译，而译者特别说到--我的父母到过本地社区湿货市场。”达扎克认为，“特别是在我们所处的政治局限下”，患者使用“湿货市场”一词，为小组提供了“非常重要”的信息，即武汉的其他市场，而不仅是华南市场，也出售野生动植物。