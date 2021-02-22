长沙女子乘货拉拉跳车身亡 司机多次偏航被释放

23岁的中国长沙女子在货拉拉车上跳窗身亡，据当事人弟弟介绍，其姐姐车莎莎于2月6日晚9点左右在货拉拉平台下单搬家货运服务，上车六分钟后司机报警称乘客跳车自杀。

据紫牛新闻客户端报道，警方赶赴现场调查并联系急救车将受重伤的车莎莎送往医院抢救。经过四个小时的手术抢救，车莎莎当晚暂时脱离生命危险转至重症监护室。但后续因车莎莎身体又出现多项恶化，经抢救无效后于2月10日不幸离世。

货拉拉发布事件说明称，2月6日当事司机在乘客跳车后立即联系了120急救中心将其送往医院救治。2月8日货拉拉成立了专项小组积极负责此事，9日于家属取得联系，11日与家属首次见面沟通善后事宜但未能达成一致。

记者联系上车莎莎的叔叔车细强等家属，并进一步了解到事件详细情况。家属说：“货拉拉的回应避实就虚，且协商不成功的原因在其拒不承担任何责任的态度。”

车莎莎的叔叔车细强告诉记者，今年23岁的车莎莎大学前年刚毕业，在湖南长沙某公司从事人力招聘工作。车莎莎叔叔表示侄女搬家当晚没有任何异常“9点十几分的时候她都还在和她阿姨也就是我爱人聊天说刚装好行李。”

根据车莎莎同事的群截图显示，21点24分时车莎莎还在同事群中分享趣事。“我们都不敢相信在她还在给同事发消息的6分钟后她会跳车自杀。”车莎莎叔叔表示至今无法理解侄女经历了什么才会选择跳车。

车莎莎叔叔说，事件中家属最大的疑惑就是司机多次偏航，驶向偏僻路线。家属向记者展示的平台截图显示，当晚司机并没有按照货拉拉平台推荐路线走西二环至枫林路行驶，而是走岳麓大道至下旺龙路，之后便频繁偏航绕路行驶到曲苑路上。

关于司机为何会多次偏航及车内是否有录音监控等措施，货拉拉官方曾回应家属称，司机端没有相关录音录像设备及措施。关于偏航及事件原因，在11日协商会上家属称得到的司机方解释是：司机因不懂导航操作致使偏航，三次偏航后女子选择跳车。

就女子跳车与偏航原因是否相关，记者向警方及货拉拉方面进行询问，暂时尚未得到回复。

事发后家属一直在医院守候车莎莎进行手术与治疗，期间医生还向家属表达过“最好的情况也是植物人”等推断。然而因为伤势恶化，23岁的车莎莎还是不幸离世。

家属后来向派出所询问调查进展时得知，因证据不足，涉事司机三天后便被警方释放，目前警方还在补充调查中。

货拉拉的官方说明中提到2月8日公司便成立了专项工作小组积极与家属进行对接。但车莎莎的叔叔告诉记者，对方与家属取得联系后却一直在不停改见面时间，没有人到医院探望过莎莎及家属，直到11日车莎莎去世后第二天，双方才在民事协商会上见面。

车莎莎的叔叔说：“会上我们才知道涉事司机在笔录中承认了三次偏航，而他们公司还是坚持说是自杀，说自己没有任何责任，直到现在司机和公司都没人来慰问过家属。”

记者尝试联系货拉拉多次，目前暂未得到回复。