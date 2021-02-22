林郑：爱国者治港是很低的标准

中国国务院港澳办主任夏宝龙今早（22日）强调，“爱国者治港”是“一国两制”方针的核心要义，最急迫的是抓紧完善香港选举制度，香港特首林郑月娥回应时说，港府要求治港者为爱国者是一个很低的标准。

据香港《明报》报道，林郑月娥在接种冠病疫苖后说，爱国者治港概念并非新生事物，并认为有关要求是理所当然、甚至是贯彻落实一国两制的必要条件。

林郑说到，香港作为一个地方行政区，治港者并不爱国，如何达致一国两制的目的，并相信上述标准“放诸四海皆准”。

对于夏宝龙提到要完善香港选举制度，林郑月娥回应时说，香港政制属于中国中央政府事权，港府不能自行制定一套政治制度，并会尊重中央在完善政治体制的主导权；如果中央认为有其必要性、迫切性，港府会全面配合。

林郑也提到，香港的政制可以多元，会理解和包容与中央持不同意见或不支持政府政策，但仍会爱国，党派以香港的最大利益为依归。

夏宝龙早前在“完善‘一国两制’制度体系，落实‘爱国者治港’根本原则”专题研讨会上发表讲话时强调，“爱国者治港”绝不是要搞“清一色”，“爱国者”的范围过去是、现在是、将来也是广泛的。

夏宝龙说：“香港中西文化交融，社会多样多元，一部分市民由于长期生活在香港这样的资本主义社会，对国家、对内地了解不多，甚至对国家、对内地存在各种成见和偏见。对这些人的取态，中央是理解和包容的，也坚信他们会继续秉承爱国爱港立场，与反中乱港分子划清界限，积极参与香港治理。”

夏宝龙提到，落实“爱国者治港”原则需要多措并举、综合施策，其中最关键、最急迫的是要完善相关制度，特别是要抓紧完善选举制度，确保香港管治权牢牢掌握在爱国爱港者手中。

香港01则引述消息人士报道，下个月举行的中国全国“两会”，将提出大幅度修改香港选举制度，以确保“爱国者治港”方针落实，包括设立参选人“爱国者”评审机制，保证可以“入闸”参选者，均是“爱国者”。