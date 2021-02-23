论坛邀柯文哲 国民党智库望外界勿过度揣测

国民党智库举办“愿景台湾2030”论坛，因邀请台北市长柯文哲参加引发智库副董事长连胜文不满。国民党智库深夜发新闻稿检讨，并希望外界不要过度揣测。

据联合新闻网报道，智库称，全代会定案之后，由副秘书长柯志恩办公室负责推动议案及相关秘书作业，并邀请政策研究基金会各领域研究人员参与，提供议题讨论并撰写论述。连胜文平日即指示并充份授权本会研究人员积极探索有利台湾整体发展的研究及论述，并视需要出席重要论坛活动。

智库指出，愿景论坛在去年12月首次举办，主题为“社会包容”，强调不要遗弃任何一个人，跨出同温层，谈及新住民、移工及LGBT族群议题，当时引发热烈讨论及正面回响。2月24日即将举办的“愿景台湾2030”第二场论坛主题聚焦“社会正义”，由柯志恩办公室邀请各界代表出席，希望可以进行一场更广泛及深入的讨论。

智库强调，智库作为政策研究机构，针对议题提供论述，并由相关研究人员参与讨论。于活动筹备中，可能发生资讯传达时间上的误差，此点确需检讨，但对于有利台湾发展的任何议题，江启臣及连胜文一向都是全力支持。本次议题并非只单邀民众党主席，盼外界勿过度揣测，曲解了最初福国利民的美意。

智库表示，在迈向“愿景台湾2030”的道路上，大家都应集思广益，共同努力，并希望透过不同的对话，启动社会的沟通，这才是此一论坛真正的初衷。