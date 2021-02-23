港公民党主席质疑北京想操控选举制度

香港泛民主派人士提出质疑，北京有意更改香港的选举制度，目的是让选举可被操控。

中国国务院港澳事务办公室主任夏宝龙昨天在一场研讨会上，提出要落实“爱国者治港”原则，最急迫的是完善香港选举制度。

至于何谓“爱国者”？他阐释，爱国者必然真心维护国家主权、安全、发展利益；尊重和维护国家的根本制度和特别行政区的宪制秩序；全力维护香港的繁荣稳定。

香港电台引述公民党主席梁家杰认为，爱国标准非常主观，并担心更改后的选举制度会全盘由北京决定。同时，他质疑北京只想设立一套可供操控、实质有如委任的选举制度。

民主党主席罗健熙则表示，目前难以掌握民主派仍有多少参政空间，但他强调民主党会维持既有立场及原则。

去年7月曾参与民主派初选，涉嫌触犯《香港国安法》的中西区区议员梁晃维认为，北京想藉“爱国者治港”的说法，在香港政治体制内赶绝所有反对派。

梁晃维指出，夏宝龙提出的“爱国者治港”原则，皆是冲著民主派区议员及政治人物而来，相信无论属激进或温和民主派，北京都难以接受；他估计民主派日后参政空间不大。

对此，香港特首林郑月娥回应，这并非打压某一政治派別，而是打压鼓吹港独及勾结外国势力破坏香港的人。“如要用上‘打压’两字，是打压一些鼓吹‘港独’、是打压一些过去我们见到将香港推向万丈深渊的暴力人士”。

据《明报》报道，林郑也形容“爱国者治港”是“很低的标准”，而且该概念并非新的事物，并认为有关要求是理所当然、甚至是贯彻落实“一国两制”的必要条件。

林郑直言，香港作为一个地方行政区，如果治港者并不爱国，如何达致“一国两制”的目的，并相信“爱国者治港”原则放诸四海皆准。

