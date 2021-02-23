华为出新手机 尽管芯片日益短缺

尽管芯片短缺日益严重，但华为仍揭开了其最新款高端可折叠智能手机的面纱。

据彭博社报道，华为的Mate X2在打开时有8英寸（203毫米）屏幕，关闭时则为6.45英寸。这款手机安装了该公司自己的5G麒麟9000芯片。华为创始人任正非几天前刚誓言要保留其智能手机业务，从而驳斥有关该公司受美国限制影响正在考虑出售该业务的报道。

华为消费者业务首席执行官余承东在上海举行的发布会上说，为Mate X2准备了足够产能，并且每天都在增加。

Mate X2将于2月25日在中国上市，其512 GB存储容量版本的定价为18999元人民币（3883.77新元）。它将运行一个为中国量身定制的谷歌安卓操作系统，该版本缺少谷歌的核心应用程序和商业功能。不过今年4月份开始，该手机可升级华为自己的鸿蒙操作系统。

余承东周一说，未来该公司更多的高端手机将由其内部软件而不是安卓系统驱动。

在芯片库存枯竭后，曾经是全球最大智能手机制造商的华为过去几个月的手机出货量暴跌。此前华盛顿的制裁措施将其与美国技术和关键芯片制造商台积电等切断了联系。知情人士透露，该公司的手机产量正接近最低产能，以保留其现有组件并延长产品的生命周期。这导致全国各地的零售商出现华为产品短缺现象。

据研究机构IDC的数据，华为智能手机出货量在2020年最后三个月中大幅下滑42%，其最大竞争对手三星电子、苹果和小米公司的市场份额都增加。