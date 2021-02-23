三峡集团向富豪家族买西班牙可再生能源资产

中国长江三峡集团同意向一群富豪购买西班牙的可再生能源资产，加大在这个南欧国家投资力度。

据彭博社报道，中国国有的三峡集团周一通过电子邮件发布公告，将收购逾400MW电厂资产100%的权益，卖方是Corporacion Masaveu牵头的财团。Corporacion Masaveu属于西班牙同名富豪家族。公告称，相关资产包括11个风电场和1个光伏电站。

彭博社本月曾报道，这家中国公司正在就购买资产进行高级阶段谈判。公告显示，其他卖家包括比利时Colruyt富豪家族的投资部门Korys Group，以及Exus Management Partners和葡萄牙的一些小股东。交易预计将在第二季度末之前完成。

知情人士早先透露，该投资组合讨论的估值在4亿欧元（6.43亿新元）至5亿欧元之间。FTI Capital Advisors担任三峡集团的交易顾问。

去年，三峡集团从X-Elio Energy SL手中收购了西班牙13个光伏电站，装机容量超过500MW。X-Elio由Brookfield Renewable Partners LP和私募股权公司KKR & Co.共同拥有。这家中国公司还曾入围绿色能源公司Grupo T-Solar的最终竞标名单。

彭博汇总的数据显示，三峡集团是EDP-Energias de Portugal SA的最大股东，Masaveu家族在此也持有少数股权。在出售2.5%股份之后，三峡集团上月重申对EDP的承诺。该公司此次出售股权融资5.34亿欧元，持股比例降至19%。