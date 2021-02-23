王毅：港国安法弥补国家安全长期存在的漏洞

在《香港国安法》落地半年多后，中国国务委员兼外长王毅，昨天在联合国人权理事会高级别会议发表讲话时，谈到了该法律的实施。

据新华社报道，王毅指出，《香港国安法》弥补了香港在维护国家安全方面长期存在的法律漏洞，开启了香港形势由乱及治的重大转折，有利于“一国两制”实践行稳致远，也保护了香港居民根据《基本法》所享有的合法权利和自由。“我们对香港的未来充满信心。”

中国全国人大常委会在去年6月30日通过《香港国安法》，并于当晚即时生效。有数据显示，近八个月过去，与反修例抗争相关的案件如纵火、刑事毁坏、暴动或非法集结等罪行，同比大跌25%，反映反修例抗争引发的暴力、违法情况有所缓和。

此外，王毅也在这场会议上表示，中国支持世界各国本着相互尊重的原则加强人权交流与合作，但反对以双重标准对别国攻击抹黑，反对借人权问题干涉别国内政。涉疆问题的本质是反暴恐、反分裂问题。新疆依法开展去极端化工作，符合联合国提出的要求。

他强调，新疆各族劳动者根据自己的意愿选择职业，享有各项劳动权益，各族民众宗教信仰自由权利也得到依法保障。新疆地区从来就不存在什么“种族灭绝”、“强迫劳动”和“宗教压迫”。这些耸人听闻的说法源于无知和偏见，纯属恶意的政治炒作，与事实完全相反。

国际媒体过去曾多次报道，新疆存在“种族灭绝”、“强迫劳动”和“宗教压迫”的问题，而且美国拜登政府上任以来，也多次就新疆人权问题对中国表达强硬态度。

美国国务卿布林肯在上月19日的提名听证会上曾预示，他在上任前30天内将确保美国不从新疆进口与强迫劳动有关的产品，并且不出口可能用于进一步镇压维吾尔人的技术和工具。

新疆人权问题近月来也导致西方抵制北京冬奥会的呼声高涨。去年底开始已有人权组织呼吁国际奥运委员会更换冬奥的举办地点，部分美国共和党参议员本月2日也提呈决议，呼吁取消冬奥会。

