支持数字人民币支付的售货机现身上海地铁站 可扫二维码支付

上海地铁站出现支持数字人民币支付的自动售货机

据澎湃新闻报道，上海徐家汇地铁站一台名为“黑拾”的自动售货机购买饮品时，发现支付页面出现了“数字人民币”选项。

记者亲身体验，点击数字人民币支付后，页面会出现相关二维码，打开数字人民币App扫描二维码即可支付，支付过程与支付宝、微信支付相似。

一位地铁站工作人员透露，该售货机几个月前就已设立在地铁站内。

从数字人民币支付页面看，收款人为“上海巨米文化传媒有限公司”。根据天眼查数据，上海巨米文化传媒有限公司是一家物联网公司，成立于2016年1月，致力于新型智能售货机终端研发、制造和运营。现已在上海地铁车站以及地铁周边商圈内全面铺设线下网点100多个。巨米文化则由上海巧盒智能科技有限公司100%控股，后者的主要产品即黑拾智能零售机。

公司客服称，黑拾售货机当前主要分布在人民广场、南京东路等站，且目前并非所有的黑拾售货机均可接受数字人民币支付。

上海在2020年12月10日发布的《中共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中首次提出“积极争取数字人民币运用试点”，

在1月24日的政府工作报告中也再次提出要推进数字人民币试点，“开展数字人民币应用试点”也写入了《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中。

上海数字人民币试点首次公开于1月5日，在上海交通大学医学院附属同仁医院员工食堂，一位医生率先借助数字人民币可视卡硬钱包实现支付。目前上海正以白名单邀请的方式开展数字人民币试点。