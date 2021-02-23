加国会投票通过有关新疆政策的动议

加拿大众议院当地时间周一（2月22日，新加坡时间23日）对保守党提出的关于中国新疆政策的动议进行投票。在338名各党议员中，有266人投了赞成票，其他人缺席或弃权，无人投反对票。总理特鲁多领导的自由党决定允许内阁成员以外的议员自由投票。该党大部分议员投了赞成票。这为已陷入低谷的中加关系进一步蒙上阴影。

综合加拿大广播公司、英国《卫报》等报道，这项由保守党外交事务评论员庄文浩（Michael Chong）提交到众议院的动议要求加拿大议会正式宣布中国政府在新疆对维吾尔族人实行的政策为种族灭绝，同时敦促政府采纳这一立场，与盟国一起作出反应。动议还呼吁加拿大政府向国际奥委会提出易地举办2022年冬奥会。

尽管保守党的动议不是对政府有约束力的法案，但通过后，特鲁多政府肯定会在对华政策上面临更大的压力。

加拿大众议院通过了由该国保守党外交事务评论员庄文浩提出的涉疆动议。（互联网）

中国驻加拿大大使丛培武对保守党动议表示强烈不满和坚决反对，称新疆根本不存在种族灭绝，再教育营，强制绝育或强迫劳动，新疆事务属于中国内政，不容外部势力干涉。

加拿大众议院国际人权委员会在进行调查和听取证词后，在去年十月得出结论说，中国政府对待维吾尔族人的方式符合1948年联合国公约对种族灭绝的定义。

但是到目前为止，只有美国正式使用这个词。上一届美国政府在新总统拜登宣誓就职的前一天宣布，中国政府对新疆维吾尔族人犯下了种族灭绝和反人类罪。新政府上任后延续了这一说法。

但是据美国《外交政策》杂志19日报道，美国国务院的法律顾问们认为，中国政府的做法属于反人类罪行，但是并没有足够的证据证明种族灭绝行为，没有足够的证据证明中国政府的所作所为达到了被定义为种族灭绝的标准。

特鲁多上个星期在新闻发布会上被记者问到此事时说，种族灭绝是个含义非常重的词，不应轻易使用，否则反而会减轻了它的严肃性。他认为加拿大应该和盟国联手采取行动，并呼吁国际社会对新疆发生的事进行独立调查。

尽管保守党的动议不是对政府有约束力的法案，但通过后，特鲁多政府肯定会在对华政策上面临更大的压力。（路透社档案照）

加拿大保守党领袖奥图尔（Erin O’Toole）多次指责特鲁多政府对华政策软弱而天真。这次的新疆问题动议实际上也反映出加拿大更大的、在如何面对中国上的分歧。

庄文浩周一上午在新闻发布会上表示，当天的投票事关“道德明晰”（Today is a time for moral clarity），不能再假装看不见正在发生的事。与他一起出席新闻发布会的还有一个名叫图尔森的维吾尔族女性。。