三天内六人被拘 因质疑中印冲突仅四人阵亡

中国解放军上周披露有四名官兵在去年的中印边境冲突中阵亡，但这项说法却被部分中国网民质疑。中国警方为此展开调查，据报已有六人因发表“诋毁戍边英雄言论”，而被警方刑拘或拘留。

综合澎湃新闻、环球网等报道，中国警方目前已追查七则网络言论，其中六人被拘留，另一人因身处国外而被“网络追逃”。

这六名被拘者分别身处北京、河北秦皇岛、贵州贵阳、广东茂名、四川绵阳、江苏南京，而被“网络追逃”的一人则为重庆籍；据“平安重庆”微信公号发布的通报，这位年仅19岁的网民，从2019年7月至今旅居国外。

报道指出，被拘的六人，有三人被警方以涉嫌寻衅滋事罪拘留，另三人则分別被处以行政拘留7日、13日、15日的处罚。

在这六人中，以网名“辣笔小球”、被南京警方逮捕的的网络大V（意见领袖）案例最受瞩目。

“辣笔小球”早前发文质疑，“最大的官——团长活下来了，看来这个团长个性是‘飞将+脱兔+神机+血路+强运’。在此基础上，‘外军溃不成军、抱头逃窜’。反正，我们赢了。”

“辣笔小球”还说：“牺牲的这四位都是因为‘营救’而立功，连去救人的人都牺牲了，那肯定有没救出来的啊，说明阵亡的不仅仅只有四人。这也是印度敢于第一时间公布阵亡人数和名单的原因，在印度看来，他们赢了，且代价更小”。

事后，新华社等官媒展开强烈批判，声称“诋毁英雄，就是与祖国对立、与人民为敌”，“辣笔小球”的言论是“逾越道德底线”、“触犯法律红线”等。

公开资料显示，“辣笔小球”，实名仇子明，江苏南京人，法律硕士，系《经济观察报》驻沪记者，长期活跃于社交平台，曾因网络约架而惊动山东警方。

《经济观察报》发布声明称，仇子明早在2015年就已从该报离职，强调其言行与该报没有任何关系。