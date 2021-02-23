立讯精密董事长王来春首次问鼎大陆杰出商界女性榜

福布斯22日公布2021年度中国大陆杰出商界女性榜，其中54岁的立讯精密董事长王来春首次问鼎榜首。

据福布斯报道，这位曾经的富士康女工，在富士康线装事业部工作近10年后离职创业，从老本行线缆连接器入手，逐步进入包括苹果在内的全球多家知名企业供应链。

报道指出，如今立讯精密已迈入全球高速连接介面技术前沿领域，将业务拓展至消费电子、通讯、汽车电子等领域，产品涉及核心零件、模组设计开发制造和系统组装，只能自动化制造领先同业。

福布斯中国表示，王来春重视企业中长期规划，带领团队吸收新产业、新技术并快速决策布局落实。

作为苹果供应链体系的重要供应商，立讯精密服务苹果多品类零部件和系统组装，是AirPods主力供应商， 2019年市场份额提高到70%。AirPods销量持续走高与5G+新能源带动的连接器需求增长，助其2020年净利超70亿元，同比增幅超50%。

截至2月22日收盘，立讯精密跌幅2.29%，报人民币48.7元（下同，约9.95新元），总市值人民币3420亿元，持股19.45%的王来春身家人民币665亿元。

在王来春之外，海天味业副董事长程雪、龙湖集团董事会主席吴亚军分列第二三名，格力电器董事长董明珠位居第五、新希望董事长刘畅位居第14、碧桂园联席主席杨惠妍位居第18。

今年100 位上榜者平均年龄50岁，过半拥有硕士及以上（包括MBA）学历，四分之一上榜者拥有海外求学经历，所管理企业总市值超过人民币12万亿元，地域上，上海和北京是拥有最多上榜者的城市。

与去年相比，今年大陆商界女性榜共有46个新面孔，其中医药大健康是新上榜女性最多的行业，TMT领域次之。