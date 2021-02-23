美副财长提名人敦促对抗中国“不公平经济做法”

美国财政部副财长被提名人选阿迪耶莫（Wally Adeyemo）将发表演讲，呼吁美国财政部策略性运用手中的工具，来应对中国等国的不公平经济做法。

据路透社报道，在为美国参议院财务委员会提名确认听证会准备的证词中，阿迪耶莫还呼吁华府与盟友密切合作，以“对抗美国经济和国家安全面临的威胁”。

如果阿迪耶莫的提名得到确认，这位贝莱德（Blackrock）前高级顾问将成为美国财政部首位黑人副财长。他曾在前总统奥巴马政府担任副国家安全顾问，后来担任奥巴马基金会主席。该基金会负责监督奥巴马图书馆的规划工作。

阿迪耶莫出生在尼日利亚，小时候随父母来到美国。阿迪耶莫制定了其国内和国际政策目标，承诺致力于确保所有美国人获得平等的经济机会。

他在证词中表示：“采取措施确保所有美国人共享繁荣，不仅是道德上的责任，对长期经济增长也至关重要。”

他说，如果提名获得确认，财长叶伦要求他把关注焦点放在三个关键领域：提高美国的竞争力、重新树立美国作为全球领导者的信誉，以及保护美国公民不受国内外威胁。

参议院财务委员会主席怀登（Ron Wyden）称阿迪耶莫“非常有资格”担任这一职务，并誓言将尽快让委员会通过对她的提名。该听证会将于美国时间上午10点开始。