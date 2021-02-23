华为去年手机销售暴跌四分之一

受疫情影响，2020年全球智能手机销量骤降，但苹果凭借其5G系列手机成为大赢家，去年第四季度，苹果超越三星位居全球智能手机销量冠军。不过全年销售三星仍然位居榜首。华为在过去一年中销售下滑近四分之一，第四季度销售暴跌超过40%。

据第一财经报道，研究咨询机构Gartner公布的最新数据，2020年全球智能手机的销量大幅下降了12.5%至13.5亿部，第四季度全球智能手机销量下降收窄至5.4%至3.85亿部。但苹果的iPhone 5G系列手机销量在第四季度猛增，这也使苹果自2016年第四季度以来首次超越三星，重获全球最大智能手机厂商的地位。

2020年第四季度，苹果销售了近8000万部iPhone手机，市场份额从去年同期的17.1%上升至20.8%，2019年第四季度苹果iPhone销量为7000万部。

去年第四季度销量紧随苹果的是三星、小米和OPPO，销量分别为6200万部、4340万部以及3430万部。华为首次跌出季度销量排名前四，第四季度销售3200万部手机。

从全年的销售来看，尽管三星在2020年的销量大幅下降14.6%，但仍是全球最大的智能手机销售商，全年售出了2.53亿部智能手机，低于2019年的2.96亿部；而苹果全年售出了近2亿部智能手机，高于2019年的1.93亿部。

中国的华为排名仅次于苹果，位列第三，但在过去一年中，华为年销售骤降24.1%，第四季度销量更是暴跌41%。去年11月，华为出售了旗下智能手机品牌荣耀。2月22日，华为发布了售价近两万元的智能手机Mate X2。

在2020年全球排名前五的手机厂商中，只有苹果和小米两家手机厂商销量呈现增长，分别增长3.3%和15.7%。

Gartner将全球智能手机销售的整体下降归因于与新冠大流行相关的全球供应链中断和消费者信心下降。在疫情初期，各地的智能手机生产设施都被迫关闭。

分析师认为，即使消费者保持观望并推迟一些非必要的换机购买，5G智能手机仍是未来的智能手机消费的发展趋势。Gartner分析师齐默曼（Annette Zimmerman）认为：“随着智能手机市场整体保持复苏，苹果5G iPhone销售的势头应该能延续到2021年。 ”

Gartner的声明还写道，低端5G智能手机更加可及以及更多5G手机的创新功能将成为推动用户升级购买手机的决定因素；尤其是来自中国以外的市场对低价5G智能手机需求的不断增长，将推动2021年全球智能手机的销售。