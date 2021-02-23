中国连续五年位成德国最大贸易伙伴

德国联邦统计局22日公布的最新数据显示，2020年中德贸易在疫情下仍逆势增长（同比，下同）3%，总额达2121亿欧元（2121亿新元）。中国已连续第五年位居德国在全球范围内最大的贸易伙伴。

据中新社报道，德国联邦贸易与投资署（GTAI）中国事务专家奥特（Christina Otte）受访时说，中国连续第五年成为德国在全球最重要的贸易伙伴，“这对于德国经济复苏而言是一个喜讯”。

她分析，作为德企不断成长的重要销售市场，中国经济走出疫情影响的速度超出人们预期，从而使得德国汽车、机械制造和化工等多个行业从中获益。她亦指出，2020年，中国是德国第二大出口目的国，但与第一名美国的差距再度缩小。德方数据显示，去年美国共进口价值1038亿欧元的德国商品，中国自德国进口额为959亿欧元。

德国联邦经济发展和对外贸易协会（BWA）主席舒曼（Michael Schumann）说：“我非常希望在疫情结束后，两国的经贸关系能够得到进一步深化。”舒曼说，去年年底完成谈判的欧中投资协定将可成为双方深化合作的重要基石。“德中两国合作未来还有着巨大的潜力可供挖掘，充分释放这些潜力符合德国的利益。”

德国联邦外贸与投资署专家米尔布雷特（Max Milbredt）认为，电子电气行业是德中两国经济关系不断深化的一个缩影。

据德国电子电气行业协会（ZVEI）22日公布的最新消息，中国2020年再度成为德国电气产品第一大出口目的国，对华出口总额为233亿欧元，增长6.5%，增幅甚至超过疫情前水平（2019年增长4.3%）。

米尔布雷特认为，现有迹象表明，德国电子电气行业将在疫情结束后迎来强劲复苏。“这种增长一定程度上要归功于同中国之间的伙伴关系，德国产品在中国市场有着很大的吸引力。两国之间的经济关系亦正不断加深。”